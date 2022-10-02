«Шторм стал Штилем». Форма Шлеменко пугает — ему нельзя драться с Магой

Весьма спорная ничья Александра Шлеменко в бою с бразильцем Клебером Соузой вызвала множество разговоров. Хотя сам Шторм полностью уверен в своей победе, его выступление разочаровало: ветеран выглядел несколько тяжеловато, редко попадал и уступил бразильцу в партере. Ещё несколько лет назад россиянин легко проходил соперников такого уровня, но теперь всё изменилось. Жёсткую оценку нынешнему уровню дал его давний недруг — Вячеслав Василевский.

«Все говорят, что бразилец победил. Всё, значит, Шторм стал Штилем. Если месяц назад ему привезли мешка из Европы и он проиграл за 20 секунд, сейчас он превзошёл сам себя – сам себе привёз старого мешка из Бразилии, которому надо было отдать победу. Даже не знаю, что в этой ситуации Шлеменко остаётся делать. Главное, чтобы Александр не забухал после такого результата», – сообщил Василевский Metaratings.

Конечно, Василевский чуть перегибает палку в стремлении задеть Александра. Но зерно истины в словах Вячеслава есть. За месяц с небольшим Шлеменко провёл два очень слабых боя — такого за ним раньше не водилось. Если быстрое поражение от Александра Илича можно было считать нелепой случайностью, то схватка с Соузой показала системные проблемы Шторма. Прежде всего отсутствие скорости и дыры в защите, особенно в партере. Шлеменко стареет?

Конечно, можно считать спад Шторма стечением обстоятельств. Илич лишь удачно выбросил колено, а перед Соузой россиянин попросту не успел восстановиться. Но проблема в том, что и в бою против Артура Гусейнова ветеран выглядел блёкло, не проиграв только из-за низкого уровня оппонента. Поэтому варианта два: либо возраст 38-летнего Александра даёт о себе знать, или он «загнал» себя слишком жёсткими тренировками. Учитывая опыт Шлеменко, второй вариант маловероятен.

И данном свете всё хуже выглядит идея схватки Шторма с Магомедом Исмаиловым. Скандальный Лысый хищник лишь на два года моложе, зато провёл почти в четыре раза меньше боёв — его ресурс израсходован намного меньше. Шлеменко образца своих последних поединков станет лёгкой добычей для агрессивного и энергичного Исмаилова. Если Мага переведёт соперника в партер, Александр может серьёзно пострадать. Вспомните, что сделал Исмаилов с тёзкой Шторма — Емельяненко-младшим.

Александр Шлеменко Фото: vk.com/rcc_mma

Да, у Лысого хищника не самый большой «бензобак». Но и Шлеменко далеко не такой выносливый, как раньше. А вот в скорости Исмаилов заметно превосходит бывшего чемпиона Bellator. Даже в стойке, которую принято считать слабой стороной Магомеда, Александр может проиграть. А в партере его шансы близятся к нулю. Так стоит ли вообще Шторму рисковать своим здоровьем? Пока всё выглядит так, что Исмаилов легко расправится с легендой.