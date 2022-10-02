Страшная травма ноги! Боец неловко оступился и заработал перелом. Видео

В ночь с 1 на 2 октября в Лонг-Бич, штат Калифорния, США, состоялся турнир Bellator 286, в главном поединке которого Патрисиу Фрейре победил Адама Борича единогласным решением судей и защитил пояс в полулёгком дивизионе. А в прелимах состоялась схватка Си-Джей Гамильтона и Ричарда Паленсии, которая завершилась трагично для одного из бойцов.

Бой Гамильтона и Паленсии открывал турнир. Си-Джей по прозвищу Автобот шёл с двумя поражениями, а российским болельщикам мог запомниться поединком с Магомедом Магомедовым, где проиграл удушающим во втором раунде. Паленсия с рекордом 10-0 дебютировал в Bellator – он пришёл в организацию Скотта Кокера из LFA, где был чемпионом.

Поединок завершился во втором раунде, когда Паленсия неудачно оступился после лоу-кика. Ричард пробил по опорной ноге Гамильтона, Си-Джей едва не упал, а сам Паленсия начал пятиться и неаккуратно ступил той же ногой, которой наносил удар. На ролике хорошо видно, как неестественно изогнулась конечность в районе сустава – эпизод напомнил травму Конора Макгрегора в третьем бою против Дастина Порье.

Комментатор Джон Маккарти без сомнения заявил, что Паленсия заработал перелом. «Его нога, без сомнения, сломалась. Это был удар голени о голень. Очевидно, она сломалась в этот момент. Вы видели, как нога немного прогнулась, когда он сделал последний шаг», – заявил Маккарти. Того же мнения придерживался рефери в клетке Джонатан Ромеро – было слышно, как он сказал, что у Ричарда перелом.

После того как бой остановили, Гамильтон извинился перед командой Паленсии за такое окончание поединка. Соперники обменялись словами взаимного уважения, и Паленсию унесли с арены на носилках. Ричард потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а Гамильтон прервал череду неудач. Но на этом травмы в Bellator 286 не закончились: спустя несколько поединков проспект Аарон Пико травмировал плечо и отказался продолжать бой против Джереми Кеннеди.