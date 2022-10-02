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Луис Киньонес — Хосе Муньос, результат боя, смерть в коме спустя пять дней

Непобеждённый боец скончался после первого нокаута. Он боролся за свою жизнь пять дней
Денис Дорофеев
Луис Киньонес — Хосе Муньос
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Луис Киньонес рос на боях легендарного Хулио Сезара Чавеса. Но его путь закончился в 11-м поединке.

24 сентября в колумбийском городе Барранкилья прошёл боксёрский турнир, в котором сразились представители первого полусреднего веса — колумбийцы Луис Киньонес и Хосе Муньос. Несмотря на то что они явно не хватали звёзд с неба, оба бойца являлись молодыми проспектами с безупречным рекордом. Статистика выступлений Киньонеса — 10-0, а у Муньоса — 8-0.

И кому-то из них было суждено потерпеть первое поражение в карьере. И было бы хорошо, если бы всё ограничилось только проигрышем. Перед заключительным восьмым раундом по судейским карточкам впереди был Муньос. И на последней минуте боя Хосе потряс Киньонеса левым хуком и отправил в нокаут лёгким джебом. Луис пытался встать, опираясь на канаты, но не успел. Это случилось ровно за 30 секунд до гонга.

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К сожалению, тот нокаут оказался роковым для проигравшего. Он не смог покинуть ринг сам, и его вынесли оттуда на носилках. У Луиса образовался тромб из-за сотрясения мозга, и он оказался в коме. Спустя пять дней после боя колумбиец скончался. Тот самый случай, когда первый нокаут оказался последним для непобеждённого проспекта.

«Cuadrilatero Boxing глубоко сожалеет о смерти Луиса Киньонеса, исключительного человека, дисциплинированного и всегда проявлявшего величайшую приверженность этому виду спорта», — написано в заявлении промоутеров Киньонеса.

В данном случае трудно кого-то обвинить со стороны, так как бойца не избивали на протяжении долгого времени. И у секундантов не было возможности вмешаться в поединок. Сам Луис Киньонес вдохновлялся боями Хулио Сезара Чавеса-старшего, из-за чего уехал из своего родного провинциального города, чтобы воплотить мечту в реальность. К несчастью, его путь трагически оборвался в 11-м бою за 30 секунд до конца схватки. Даже таланты не застрахованы от таких трагедий.

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Теги Бокс/ММА Профессиональный бокс •••

Заглавное фото: Из личного архива Луиса Киньонеса

Источник: «Чемпионат»

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