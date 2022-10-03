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Александр Емельяненко — Сергей Еркаев, когда бой, следующий соперник Александра, 6 ноября

«Контракт на избиение президента». Емельяненко уже выбирает соперников наугад?
Александр Фролов
Александр Емельяненко — Сергей Еркаев
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Александр принял эпатажное, но правильное решение.

После сенсационно быстрого поражения от Вячеслава Дацика многие болельщики просили Александра Емельяненко завершить карьеру. Однако прославленный ветеран был другого мнения: уже через пару дней после нокаута брат Последнего Императора подписал контракт на следующий поединок. И выбор нового соперника Емельяненко удивил, как и дата боя: Александр снова выйдет в ринг уже 6 ноября — отдыха у него не будет. Может, оно и к лучшему.

«Подписываю контракт на избиение президента… президента промоушена «Арена» Еркаева Сергея Владимировича», — сказал Емельяненко.

Да, знаменитый боец решил подраться с Сергеем Еркаевым — достаточно известным персонажем в мире поп-ММА. Еркаев начинал с сети тренажёрных центров, после чего занялся организацией турниров по смешанным единоборствам. Сначала его промоушен назывался Erkaev Battle и базировался в Саратове, потом организация сменила название на Arena и переехала в Москву. После чего популярность пошла вверх, хотя до лидеров российского рынка ещё далеко.

Про бойцовские навыки Еркаева почти ничего неизвестно, но этот габаритный парень всё время хочет с кем-нибудь подраться. Изначально 6 ноября Сергей должен был провести бой с Альфредо Аудиторе — главой промоушена Hype FC. Но поединок, который был запланирован 6 ноября на «ЦСКА-Арене», сорвался. К счастью для Еркаева, нашёлся другой соперник, причём с куда более громким именем. Бой Емельяненко и президента точно вызовет интерес болельщиков.

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Для самого Александра, кстати, это тоже правильный вариант. Ветерану нужно набирать форму постепенно: поединок с Дациком показал, что ему рано выходить против опасных нокаутёров. Еркаев, возможно, хорошо подготовлен, но выключить свет брату Последнего Императора вряд ли сумеет. А для Емельяненко такой бой — отличная мотивация, чтобы вести здоровый образ жизни. Пусть Александр постоянно держит себя в боевом состоянии и дальше выбирает соперников, словно наугад — лишь бы не возвращался к алкоголю.

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