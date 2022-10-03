«Контракт на избиение президента». Емельяненко уже выбирает соперников наугад?

После сенсационно быстрого поражения от Вячеслава Дацика многие болельщики просили Александра Емельяненко завершить карьеру. Однако прославленный ветеран был другого мнения: уже через пару дней после нокаута брат Последнего Императора подписал контракт на следующий поединок. И выбор нового соперника Емельяненко удивил, как и дата боя: Александр снова выйдет в ринг уже 6 ноября — отдыха у него не будет. Может, оно и к лучшему.
«Подписываю контракт на избиение президента… президента промоушена «Арена» Еркаева Сергея Владимировича», — сказал Емельяненко.
Да, знаменитый боец решил подраться с Сергеем Еркаевым — достаточно известным персонажем в мире поп-ММА. Еркаев начинал с сети тренажёрных центров, после чего занялся организацией турниров по смешанным единоборствам. Сначала его промоушен назывался Erkaev Battle и базировался в Саратове, потом организация сменила название на Arena и переехала в Москву. После чего популярность пошла вверх, хотя до лидеров российского рынка ещё далеко.
Про бойцовские навыки Еркаева почти ничего неизвестно, но этот габаритный парень всё время хочет с кем-нибудь подраться. Изначально 6 ноября Сергей должен был провести бой с Альфредо Аудиторе — главой промоушена Hype FC. Но поединок, который был запланирован 6 ноября на «ЦСКА-Арене», сорвался. К счастью для Еркаева, нашёлся другой соперник, причём с куда более громким именем. Бой Емельяненко и президента точно вызовет интерес болельщиков.
Для самого Александра, кстати, это тоже правильный вариант. Ветерану нужно набирать форму постепенно: поединок с Дациком показал, что ему рано выходить против опасных нокаутёров. Еркаев, возможно, хорошо подготовлен, но выключить свет брату Последнего Императора вряд ли сумеет. А для Емельяненко такой бой — отличная мотивация, чтобы вести здоровый образ жизни. Пусть Александр постоянно держит себя в боевом состоянии и дальше выбирает соперников, словно наугад — лишь бы не возвращался к алкоголю.
- 3 октября 2022
-
10:57
-
09:57
-
09:47
-
09:15
-
04:37
-
01:00
-
00:50
-
00:40
- 2 октября 2022
-
23:01
-
22:02
-
21:49
-
20:26
-
20:12
-
18:30
-
18:22
-
17:24
-
14:44
-
13:45
-
13:01
-
10:59
-
10:30
-
09:59
-
09:16
-
07:12
-
07:02
-
06:47
-
06:27
-
06:13
-
05:47
-
05:19
-
04:22
-
03:53
-
02:36
-
01:40
-
01:34