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Новичок UFC Бо Никал, конфликт с Хамзатом Чимаевым, добавили в игру UFC 4, следующий соперник

«Легко опрокинет Чимаева». Карьера бойца UFC длится 147 секунд – почему его все боятся?
Евгений Нарижный
Новичок UFC Бо Никал
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Бо Никал уже бросил вызов Хамзату – Борз не спешит соглашаться.

Большинство новичков UFC – бойцы из региональных лиг США, Бразилии и Европы, которые идут на впечатляющей победной серии. Но иногда Дана Уайт видит в проспекте потенциал и подписывает с ним контракт по другой причине. В начале сентября в промоушене дебютировала 39-летняя Даниэль Вульф, которая без шансов проиграла Норме Дюмонт. Вульф – профессиональная боксёрша, в UFC она попала через претендентскую серию, где провела дебютный поединок в ММА. А спустя пару недель организация подписала контракт с титулованным борцом Бо Никалом – сделка состоялась в рамках финального турнира DWCS.

26-летний Никал посвятил карьеру вольной борьбе – он трёхкратный победитель первого дивизиона NCAA. Бо подписал контракт с UFC только со второго захода в претендентскую серию. Впервые он выступил на шоу Даны Уайта двумя месяцами ранее – в тот момент рекорд средневеса составлял 1-0. Никал задушил соперника за одну минуту и две секунды, но для босса этого оказалось мало. Уайт сослался на недостаток опыта, однако не объяснил, что при этом в ростере делает возрастная, но столь же начинающая Вульф.

Бо Никал

Бо Никал

Фото: Tom Pennington/Getty Images

Вторая попытка получилась убедительнее. Никал снова победил удушающим приёмом, но в этот раз уложился в минуту и продемонстрировал мощный удар, которым сбил оппонента с ног. Скилл в стойке Бо показывал и в первом профессиональном поединке, когда вырубил оппонента за 33 секунды в промоушене Хорхе Масвидаля iKON FC.

Суммарно три схватки Бо Никала продлились две минуты и 27 секунд – это почти в два раза меньше, чем последний бой его следующего соперника. Никалу тут же подобрали удобный матчап: он сразится с Джейми Пикеттом, который недавно техническим нокаутом уступил Денису Тюлюлину. О том, что Бо – не очередной проходной персонаж, свидетельствуют коэффициенты букмекеров. На Никала можно поставить с кэфом 1,05, а его оппонент идёт за 12! Сложно вспомнить другие случаи, когда дебютант UFC считался таким монструозным фаворитом.

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Очевидно, что в промоушене будут аккуратно вести Никала, но сразу после подписания контракта американец выдал громкое и отчасти забавное заявление, потребовав бой с Хамзатом Чимаевым. «Дайте мне этого шведского чувака. Он даже не может сделать вес. Если UFC этого не хочет, то дайте мне Логана Пола. Пусть он дебютирует в UFC. Я знаю, что у него есть бойцовские навыки. Если этот бой не состоится в UFC, давайте сделаем его в WWE. Встретимся в ринге», – заявил Никал. Дана Уайт на это только усмехнулся: «Давайте не будем сходить с ума».

Сам Чимаев отреагировал на выпад Никала примерно так, как когда-то относились к нему: «Кто этот парень?». Но если Хамзата поначалу действительно никто не знал, то Бо не появился из ниоткуда, и на него действительно делают большую ставку. Боец не провёл ещё ни одного поединка в UFC, однако уже попал в игру UFC 4 вместе с самым молодым подписантом в истории промоушена Раулем Росасом. Чимаева, например, добавили в симулятор только после третьего поединка.

Бо Никал

Бо Никал

Фото: Chris Unger/Getty Images

Многие бойцы UFC искренне верят, что, если встреча двух топовых борцов всё же состоится, Никал не оставит шансов Хамзату. В этом убеждён даже олимпийский чемпион Генри Сехудо. «Чимаев думает, что он хорош в борьбе, но его борьба не так сильна, как у Бо Никала. Да, он способен опрокидывать парней из UFC, которые никогда не боролись. Но попробуй уложить Никала. Я на 100 процентов уверен, что Бо легко опрокинет Чимаева», – заявил Трипл Си.

Ему вторит и бывший претендент на пояс в полутяжёлом весе Энтони Смит. «Он сомнёт Хамзата в борцовском поединке. Это даже не будет конкурентно, он чертовски хорош. В UFC нет ни одного дагестанского или русского борца, который смог бы победить Никала. И неважно, о какой весовой категории речь», – считает Смит.

Никалу даже прилетел вызов от друга Чимаева, Даррена Тилла. Англичанин выразил респект новичку и признался, что хотел бы с ним встретиться. Бо любезностей не оценил и отреагировал жёстко: «Как мило с твоей стороны говорить об этом, учитывая, что тебя только что побил Дерек Брансон. Другой борец и грэпплер, крутой чувак. Да, я не знаю, почему он сказал что-то подобное, зная, что я могу с ним сделать», – сказал рыжий проспект. Похоже, в UFC появился новый притягательный персонаж – с внешностью и словоохотливостью Конора, но при этом с крутыми борцовскими навыками.

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