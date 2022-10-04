Мага Исмаилов подставил бородатого ребёнка. А потом проиграл Токову в первом раунде. Видео

Вечером 7 октября в Москве состоится турнир организации Pravda Boxing, где в главном событии сразятся Магомед Исмаилов и Александр Илич. Лысый хищник вызвался отомстить сербу за Александра Шлеменко, которого Илич нокаутировал за 21 секунду. Поединок пройдёт по правилам бокса, где у Исмаилова ещё не было поражений – в феврале 2022-го он дебютировал в ринге против Оланреваджу Дуродолы и победил единогласным решением судей.
В смешанных единоборствах у Магомеда уже три неудачи, первая из которых случилась на старте карьеры. В третьем профессиональном поединке Мага встретился с Анатолием Токовым на турнире M-1 Challenge. Ученик Фёдора в тот момент настрелял приличный рекорд 9-1 и шёл на серии из трёх побед.
Магомед любил развлекать публику уже тогда – перед боем вместо него в рейдж (гибрид клетки и ринга. – Прим. «Чемпионата») вышел ребёнок с наклеенной бородой. Вряд ли парень вспоминает тот момент жизни с удовольствием – его по-настоящему поставили. Пока он робко стоял напротив Токова, Исмаилова проверяли катмены. Затем Лысый хищник всё же выпроводил юного дублёра, и бой начался.
Исмаилов прошёл в ноги, но уверенная защита в исполнении Токова не позволила Маге сразу перевести оппонента. Однако Лысый хищник всё же прихватил Анатолия и оформил брутальный тейкдаун. Токов при этом держал шею соперника в замке, но после падения Маге удалось выбраться, после чего он бросил Токова прогибом. Ученик Фёдора быстро сориентировался, забрал левую руку соперника и вышел на кимуру – уже через десять секунд Исмаилов постучал.
Права на видео принадлежат M-1 Global.
Когда Анатолий попытался обнять Магу в благодарность за поединок, Лысый хищник отстранился – настолько сильно расстроился из-за поражения. По информации «Матч ТВ», Исмаилов разгромил раздевалку после поражения Токову. Похоже, молодой Магомед совсем не умел проигрывать.
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