Можно бить вдвоём одного — а потом устроить паркур! Самый странный промоушен мира. Видео

Россия — один из лидеров мирового поп-ММА. Некоторые фриковые поединки, которые организуют отечественные промоушены, потом бурно обсуждаются во всём мире. Именно наши организаторы выдумывают невероятные сценарии, которые кажутся откровенно дикими западному зрителю. Причём такая тенденция существует уже давно: «русские фрики» стали именем нарицательным. Определённую роль в создании такого образа сыграл и промоушен Hip Show.

Период активности Hip Show случился десять лет назад. Парни решили выехать на волне популярности классических ММА, но придумав свою версию смешанных единоборств. Для начала отказались от октагона: бойцы должны были драться на огромной арене размером 12 на 12 метров, где были расставлены различные фигуры: подъёмы, выступы и своеобразные турники. Также висело несколько канатов — все подручные предметы можно и нужно было использовать для поединков.

Бои длительностью три раунда по две минуты были групповыми: два на два, три на три, схватки в неравных составах, чисто женские противостояния — пространство для откровенного трэша было бесконечным. Плюс паркур и акробатика, которые приносили очки. Имелась и интерактивная работа со зрителями, чьё голосование могло добавить баллы одной из команд или, наоборот, оставить коллектив в меньшинстве, как в хоккее. Звучит довольно дико? Честно говоря, так оно примерно и выглядело. Смотрите сами.

Прыжки с двухметровой высоты на соперника, жестокие атаки двое против одного, удары ногами после трёхметрового разбега, драки вслепую — в обычном ММА такого не увидишь. Странные правила вели к значительной травматичности: глава промоушена Добрыня Герасимов и приглашённый в качестве главного судьи Али Багаутинов говорили о необходимости сократить количество повреждений на турнирах. И это при том, что парни дрались в шлемах!

У организаторов были наполеоновские планы, например, сделать свой вид спорта официальным, но зрительский интерес оказался не особо высоким. Тогда зарабатывать с помощью рекламы на видеоплатформах ещё не научились — затраты на проведение турниров оказалось слишком сложно отбить. После нескольких сезонов шоу было приостановлено. Своеобразной эпитафией для проекта стали слова американского комментатора Джо Рогана: «Россия всегда выводит трэш на новый уровень, а это — просто чёртово безумие! Самый странный промоушен».