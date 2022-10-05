«Большинство промоутеров – подонки». UFC не пустила зрителей на турнир из-за Цукерберга

В последние годы турниры UFC небольшого масштаба проходят в Лас-Вегасе в специальном комплексе UFC Apex. Это нравится не всем: из-за небольшого размера арены и лишь нескольких зрительских рядов, обычно занятых друзьями и семьями бойцов, атмосфера соревнований становится камерной. Некоторые спортсмены и вовсе говорят, что у них складывается ощущение спарринга, а не полноценного поединка. Зато для Даны Уайта очень удобно: не нужно платить за аренду и гостиницу, всё находится в одном месте.

Однако UFC Fight Night 211, состоявшийся в UFC Apex на минувших выходных, сумел неприятно удивить. На турнир не пустили вообще никого, включая журналистов: все места скупил знаменитый миллиардер Марк Цукерберг, создатель одной из крупнейших социальных сетей. Богач пришёл на арену со своей женой: звёздная пара сидела почти в полном одиночестве, радостно хлопая спортсменам. Отвлекаясь лишь для фотографий с Уайтом — глава промоушена откровенно пиарился на Цукерберге, позируя с радостной улыбкой.

При этом Дана ещё и упорно отрицал тот факт, что миллиардер банально выкупил арену. Почему? Ведь фанаты всё равно увидели, что, кроме Цукерберга, никого не было. Это окончательно уничтожило атмосферу турнира: ведь даже сотня зрителей в зале выглядит намного лучше, чем два. Немудрено, что в социальных сетях пошла бурная волна недовольства: Уайта в очередной раз обвинили в жадности и наплевательском отношении к обычным поклонникам спорта. Но президента UFC подобная критика никогда не интересовала.

А зачем Цукерберг вообще посетил турнир? Всё просто: он очень любит смешанные единоборства и даже сам занимается ММА. Естественно, Уайт не мог пройти мимо такого гостя. Жаль, что душевный порыв влиятельного лысого мужчины больше никто, кроме Цукерберга и его жены Присциллы Чан, не оценил. Ведь даже бойцы остались недовольны подобными действиями Уайта. К длинному списку претензий спортсменов добавился ещё один пункт.



«Бойцовский чемпионат Цукерберга. Лучшим и самым эмоциональным событием на UFC всегда является реакция зрителей — то, как толпа сходит с ума, поддерживая бойцов. Так что оставайся дома, бро», — Эл Яквинта, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе.



«Пусть Цукерберг тогда и победителей выбирает», — Терренс Маккинни, действующий спортсмен промоушена.



«Маккензи Дёрн на пресс-конференции сказала, что Марк Цукерберг арендовал всю арену, чтобы посмотреть турнир UFC Fight Night. Итак, имела место «наличная» история, несмотря на дерьмовые заявления Даны Уайта. И у меня нет проблем с этим, но вы когда-нибудь встречали промоутера, который не лжёт? Назовите хотя бы одного, который этого не делал. Никого не можете вспомнить? И я тоже! Большинство промоутеров – подонки, чуваки», — Брендан Шауб, экс-боец UFС.