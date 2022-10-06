«Какой раз Емельяненко из запоя выходит?» Крутой боец Хамзин — про местных звёзд и Яна

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин пока больше известен публике как друг экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Но у Хамзина много личных планов, и попадание в промоушен Даны Уайта в них также входит. 23 сентября боец провёл поединок на турнире RCC: Intro 23 против Альфредо Соузы. Спустя 10 дней в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ильяс рассказал, в чём шанс Шона О’Мэлли в поединке с Петром, какое впечатление оставил Александр Емельяненко и почему сдал Александр Шлеменко.

«Чуть-чуть расслабишь булки – можешь потом в потолок смотреть»

– Как самочувствие после боя с Соузой?

– Всё хорошо. Были ушибы на ногах, но всё уже прошло. А в целом всё отлично.

– Вы идёте на серии из пяти побед, а 2022-й получается особенно успешным – выиграли уже три поединка. Есть ли планы по следующему бою? Может, руководство обещало громкий поединок?

– Нет, пока тихо, ничего не намечается. Уже приступил к тренировкам. Как говорится, готовому коню всегда найдётся арена.

– У вас в карьере два поражения – от Свиридова и Медведева. Есть желание взять реванш у Бориса?

– Мы с Медведевым уже в одной команде, поэтому нереально. А так я уже отпустил эту ситуацию – знаю, как всё было.

– Вы достаточно давно не были в Таиланде. Получается, не принимали участия в подготовке Петра Яна к Шону О’Мэлли?

– Нет, я же сам готовился. Я вообще готовился на большой августовский турнир, но был на сборах на Алтае, сломал палец на руке, поэтому пришлось сняться. Бой перенесли на сентябрь, поэтому не получилось поехать. Изначально собирались, но там по срокам у меня не выходило, потому что в Таиланде другой климат, другое время – надо перестраиваться.

– У Петра есть спарринг-партнёры, которые способны имитировать О’Мэлли не хуже вас?

– Там есть парень из Узбекистана, по всем параметрам подходит (Ильхом Назимов, 8-1 в ММА. – Прим. «Чемпионата»). Так же двигается, много пинает, хороший кикер. С этим проблем нет. Я уже 87 кг вешу, крупный для Петра.

Тренировка Ильяса Хамзина Фото: Пресс-служба RCC / rccmma.com

– О’Мэлли пока не проверен серьёзными соперниками. В чём вы видите его сильные стороны, благодаря которым он мог бы доставить Яну проблемы?

– ММА – это же такой вид спорта, там перчатки четыре унции, у всех есть шанс. Поэтому у О’Мэлли есть шанс на удар, лаки-панч.

– Перед вторым боем со Стерлингом многие из команды Яна недооценивали американца. Как считаете, могло ли это расслабить Петра?

– Мне кажется, другие факторы сыграли. Недооценки никакой не было. Всегда его расценивали как серьёзного соперника.

– Нет ли такого, что сейчас недооценка идёт в сторону О’Мэлли?

– Как может быть недооценка? Это же такой вид спорта, где ты чуть-чуть расслабишь булки и можешь в потолок потом смотреть. К каждому бою готовимся серьёзно, независимо от соперника.

– Вам не кажется, что для Петра это не выгодный поединок с точки зрения исхода? В случае победы все будут говорить, что побил всего лишь 12-ю строчку рейтинга, а в случае поражения – проиграл бойцу из низов топ-15.

– О’Мэлли – это проект, его знают в Америке, у него есть имя. Наоборот, громкий бой, я считаю.

– В том же карде Ти Джей Диллашоу побьётся со Стерлингом. Стоит ли Петру рассчитывать на третий титульный бой с Алджэмейном, если оба победят?

– А почему нет? Можно расценить, что у них счёт 1:1. Третий бой однозначно нужен, чтобы расставить все точки. Во втором поединке спорно – чемпионские раунды Петя забрал. Он выиграл два крайних раунда, просто во втором и третьем тот за спиной просидел и никакого урона не наносил. Ладно, давайте отдадим ему. Первый раунд – ничья. Сам Дана Уайт даже вышел и сказал своё мнение, что Пётр выиграл. Это всё факты, я не говорю как друг – лишь факты назвал.

– Вы будете секундировать Петра в поединке с О’Мэлли?

– Нет, там будут ребята, кто этим займётся. Я посижу, мне понравилось во втором ряду.

– Известно ли, кто ещё будет в углу?

– Джонни (тренер Джон Хатчинсон. – Прим. «Чемпионата»), Лёха (друг Яна Алексей Сорокин. – Прим. «Чемпионата») и, наверное, Саят (менеджер Абдрахманов. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас трое человек только можно. Саят нужен где-то переводить, потому что у Джонибоя такой ирландский акцент.

«Какой раз Емельяненко из запоя выходит?»

– К бою с Соузой вы готовились в Екатеринбурге, где также тренировался Александр Емельяненко. Какие впечатления остались от работы с ним?

– Я с ним особо не работал в парах, а в тренировочном цикле вместе подводку делали. Узнал дядю Сашу поближе – это такой взрослый мальчик. Если бы не было алкоголя в его жизни, он бы много чего достиг.

– В спаррингах не стояли?

– Нет, и, я думаю, не стоит.

– Удивил ли вас результат поединка с Дациком?

– Нет, я ему говорил, что надо ручки у головы держать. У него привычка, как Халк (Иван Штырков. – Прим. «Чемпионата») тоже отметил, что 40-летнего мужика не переучишь. Мы ему все говорили, что надо ручки повыше держать. Просто у Дацика тоже банка есть, он опасен первые две минуты. Если бы бой за две минуты зашёл, мне кажется, Саша бы по очкам перестрелял. А так просто банку съел. И если смотреть – он из запоя какой раз выходит? Но он сильную работу над собой сделал всё равно.

Тренировка бойцов RCC Фото: Пресс-служба RCC / rccmma.com

– Следующий соперник Емельяненко – Сергей Еркаев. Вы раньше о нём что-то слышали?

– Нет, вообще не слышал. Даже не знаю, кто это.

– Еркаев – глава поп-ММА промоушена Arena. В юношестве выигрывал чемпионат России среди любителей по армейскому рукопашному бою, но не бился с 18 лет. Как думаете, возможно ли, что Александр проиграет такому сопернику?

– Если у того навыки какие-то присутствуют… Они по ММА? Думаю, Емельяненко победит. Опыт своё возьмёт. Я просто понятия не имею, что за соперник.

– Мужчина, который когда-то занимался армейским рукопашным боем.

– Если так расценивать, то победит Александр Емельяненко. Не настолько он в яме.

– Сейчас многие профессиональные бойцы идут в поп-ММА. Те же Шара Буллет и Вагаб Вагабов. Вам интересно это? Поступали предложения?

– Мне вообще это не интересно. Хотел по боксу себя попробовать, предлагал Никулину бой два-три раза. Что-то тишина от него. Я думаю, ну, значит, мне не надо. Мне всего хватает, я дерусь в хорошей организации, с хорошими соперниками, развиваюсь. Мне это неинтересно, хотя, если взять мирных жителей, они все спрашивают, смотрю ли я Hardcore или другие лиги.

– А вы следите?

– Слежу – в «Инстаграме» (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России) выпадет в рекомендациях какая-нибудь нарезка грязная, где они друг друга исподтишка бьют. Вагаб и Шара нормально их наказывают. Из элиты ММА кто-то должен там присутствовать – давать им понять, что ММА – это не шутки.

«Поражение Шлеменко от Илича – не случайность»

– Уже давно говорят о том, что рано или поздно мы увидим вас в UFC. Держите в уме эту возможность?

– Держу. Думаю, цель номер один у любого спортсмена – попасть в элиту и проявить себя там. Поэтому я, конечно, держу эту цель всегда в голове — что моё место там. И верю, что туда дойду.

– Не думали пробиться через претендентскую серию Даны Уайта?

– Для начала в ближайшее время займусь визой. А там хоть как зайдём. Думаю, мои бои зрелищные, я буду интересен. Надо будет через контендер – зайдём через контендер, не проблема. Варианты попасть есть даже в Bellator. Либо Bellator, либо UFC. Просто виза нужна, а её нет, я ей не занимался.

– В UFC часто не замечают серьёзных бойцов, но при этом подписывают долгосрочный контракт с Хасбиком. Как считаете, насколько это справедливо?

– UFC – это же пиар-машина, а Хасбик на слуху, на хайпе. А так, какая несправедливость – пацан себя раскрутил, пускай двигается.

– В начале карьеры вы тренировались в зале Александра Шлеменко. Если сравнить его форму тогда и сейчас, есть ли ощущение, что Александр подсдал?

– У меня в карьере было пять бразильцев – я знаю, что они неудобные. Бывает, бой не так идёт, как хочешь. Мне кажется, Соуза неудобный соперник – он с Мартыновым дрался, у Мартынова тоже бой с ним не пошёл. Отпрыгали они там. Думаю, у Александра Павловича тоже не получилось себя реализовать. Но в плане функционалки он раньше намного лучше был, с каждым раундом добавлял, а здесь где-то проседал. Ну, и долгий простой. Моё мнение, ему надо чуть на тренировках сосредоточиться, потому что функционально он чуть просел. Но если он себя чувствует хорошо, давление не поднимается, не падает, то зачем завязывать? Он находится на таком этапе, что может боями чисто в кайф заниматься.

– Не мешает ему, что он распыляется? И сам бьётся, и тренирует, и турниры организует.

– Конечно, мешает. Ты должен абстрагироваться и заниматься только этим, я считаю. Тренировать и самому тренироваться – далеко не проедешь. Будешь где-то тут-там, но результат может быть плачевным. Каждый должен заниматься своим делом. Мой тренер Кайрат Нурмаганбетов знает своё дело – он погружён и не распыляется. Каждый должен заниматься своим делом. Но все мы знаем, Шлеменко – это характер. Может, в декабре вернётся, лучше себя покажет.

– Поражение Иличу за 21 секунду – случайность?

– Мне кажется, нет. Илич его прочитал и довёл свой план. Он высокий, неудобный. Шлеменко пошёл на него в своей манере, чуть подсаживаться начал. Тот просто меж рук попал.

Бой Ильяса Хамзина Фото: Пресс-служба RCC / rccmma.com

– Серб теперь очень востребован в России и следующий бой проведёт против Магомеда Исмаилова по правилам бокса. У кого больше шансов?

– Думаю, у Маги. У него хороший бокс, я вам скажу. Он постоянно двигается. Мне кажется, Мага ему навяжет свою игру. Магомед – вольник, но его брат – боксёр. Он всю жизнь знает, что такое бокс. Даже когда вольной занимался, он по-любому по лапам стучал по вечерам с братом. Я за Магу болею, поэтому чуть-чуть привилегию отдаю ему.

– Сейчас в России и мире непростая ситуация. Кому-то в Академии РМК приходила повестка в военкомат?

– Из нашей команды никому не приходила.

– Вы тренировались и с Хамзатом Чимаевым, и с Шавкатом Рахмоновым. Фанаты сейчас мечтают об их поединке – можете сравнить, в чём Хамзат сильнее Шавката и наоборот?

– Шавкат в ударке посильнее. В борьбе он тоже не новичок. Если у них будет потенциальный бой, я бы поставил на Шавката. Мне с Шавкатом было стоять тяжелее, чем с Хамзатом.

– Вы как-то шутили, что поможете Шавкату зачистить дивизион…

– Не шутил! Это мой настрой. Когда смотрю бои в 77 кг, думаю, что я вообще не хуже их. Даже взять этого китайца (Ли Джинлианга. – Прим. «Чемпионата»), какой он там номер, 12-й?

– Считаете, что уже готовы конкурировать с полусредневесами UFC из топ-15 и топ-10?

– Вообще легко могу с ними конкурировать. У меня такой настрой, что я могу с ними драться. Надо в себя верить. Не возвышать себя, а верить, что я не хуже.