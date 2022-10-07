Русский Рэмбо? Исмаилов уже видит себя звездой кино

7 октября главным событием вечера в мире смешанных единоборств станет поединок Магомеда Исмаилова и Александра Илича. Лысому хищнику уже 36 лет, поэтому начинают ходить разговоры о возможном завершении карьеры. Но самого россиянина мысли об уходе из профессионального спорта не пугают. Он имеет миллионы подписчиков в социальных сетях, ведёт YouTube-канал. А ещё Исмаилов активно пробует себя в новой роли.

Весной 2020 года Лысый хищник начал обмениваться оскорблениями с актёром сериала «Реальные пацаны» Николаем Наумовым. Артист назвал Исмаилова «шоуменом», на что мгновенно последовал ответ бойца, пригрозившего расправой. На этом конфликт не затих, за Коляна вступился боец UFC Александр Волков. Но тревога тяжеловеса оказалась преждевременной – трэш-ток был частью рекламной кампании нового сезона «Реальных пацанов», в котором снимался и сам Лысый Хищник. По сюжету Исмаилов играл себя, а Наумову предстояло сразиться с бойцом за чемпионский пояс.

Магомед Исмаилов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лысый хищник прекрасно вжился в роль и появлялся в сериале на протяжении всего сезона. Развязкой стал поединок с Наумовым, в котором актёр одержал победу. А сам Исмаилов после этого пошутил в своих социальных сетях: «Жаль конечно, что Колян не получил наследство. Получается, мне можно было не проигрывать. У меня ещё одно поражение, друзья».

Исмаилов довольно скромно оценил свой дебют в качестве актёра. Он отметил, что сниматься легче, чем выступать в MMA. Боец был шокирован длиной одного из съёмочных дней, когда пришлось находиться на площадке больше 16 часов. А ещё Лысый хищник получил массу комплиментов от одного из главных актёров сериала Владимира Селиванова: «Магомед очень обаятельный, самоироничный и близкий мне по душе человек, объединивший в себе качества и крутого бойца, и артистичного человека. Он отлично справлялся со всеми режиссëрскими задачами».



Исмаилову настолько понравилось сниматься, что он заявил о желании стать профессиональным актёром. Об этом Лысый хищник рассказал в эфире одного из подкастов.

Магомед Исмаилов Российский боец MMA «Я в роли актера себя вижу. Делал ли мне предложение режиссёр Тимур Бекмамбетов? Нет, с другой стороны зашли, пока это всё на начальной стадии. Я пока боюсь окунуться в это. Эта тема мне нравится, я считаю, что ещё не раскрылся, пока максимально зажатый, хотя мне говорят: «О, как ты хорошо отыграл». Но я считаю, что это вообще ноль. Я немного по-другому вижу свою работу в кино. Думаю, я до этого тоже дойду. Вы скажете, что это лучший актер России».

Исмаилов имеет все шансы стать звездой экрана. А режиссёрам русских боевиков стоит присмотреться к такому яркому кандидату на главную роль. И с псевдонимом для персонажа Лысого хищника задумываться не придётся.