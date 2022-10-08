«Что за груша этот Илич». Фанаты в ярости от боксёрского шоу Исмаилова с Джокером

Пятничным вечером 7 октября в Большом Московском цирке прошёл боксёрский турнир, организованный Pravda Old School Boxing. В главном бою Магомед Исмаилов одолел Александра Илича решением судей. Характер поединка оказался настолько разочаровывающим, что в комментариях вылилось немало хейта.

Большинство комментов связано с сомнительностью поединка. Некоторых пользователей удивила манера ведения боя Илича. И часть из них не ограничивались прямой критикой, а ещё и упражнялись в креативности и советах по просмотру поединка.

«За шесть раундов Илич не выбросил ни один удар, зачем он вообще дрался?» — пользователь kartal_at.t задал уместный вопрос.

«Что за груша этот Илич», — возмутился Duman_bazarbaev.

«Правдивый бой на Правде и раскрыл, кто из бойцов сильнее по правде», — оригинально оценил Andreyvelik72.

«Чуть не заснул, пока смотрел бой Исмаилова с Иличем. Если кого-то бессонница мучит, смотрите перед сном этот бой, и вы заснёте», — посоветовал пользователь СЛАВА.

Кроме того, в комментариях были и болельщики Лысого хищника. Ниже — самые популярные комменты в адрес Исмаилова.

«Мага красавец», — отметился imbargo001.

«Мага лучший», — восхитился danil7oo.

«Лысый хищник – лучший», — написал oleg74tomsk.

Но тем не менее хейта и подозрений в сомнительности боя было гораздо больше. Многих возмутила пассивность сербского бойца. Ведь он не так давно эффектно разобрался с Александром Шлеменко.

«Что это Илич вообще не боксировал – странно...» — удивился Ruslan Guskov.

«Что за лажа, Илич даже не пытался его ударить и был грушей шесть раундов», — утверждает Samir Kurbanov.

«Как можно такой позор устраивать, даже моя девушка заметила, что Илича купили», — написал Сергей Пантелеев.

«Почитал комменты и сам уже поверил в договорняк Исма – Илич. Весь бой ждал, когда же серб включится, а он только бегал», — заявил Денис Агапов.

Тем не менее вердикт вынесен, деньги распределены. А Магомед Исмаилов ждёт 10 декабря. Именно тогда он наконец-то должен сойтись с Александром Шлеменко.