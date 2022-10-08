«Невероятный русский великан». Как Валуев установил вечный рекорд бокса. Видео

16 лет и один день назад прославленный Николай Валуев проводил свою вторую защиту титула WBA. Громадный россиянин ростом 216 сантиметров тогда уже поразил боксёрский мир: невероятные габариты сочетались с достаточно неплохой техникой. Конечно, назвать Николая технарём было нельзя, однако и откровенным «дровосеком» он не был. Впрочем, американец Монте Барретт был другого мнения — претендент на титул пообещал досрочно победить соперника, которого пресса США назвала «невероятным русским великаном».

Валуев тогда проводил лишь второй поединок в Америке: было очень важно зарекомендовать себя перед новой аудиторией. Которая, кстати, отчаянно переживала за своего бойца, считавшегося новой надеждой в тяжёлом весе. Впрочем, для больших побед Барретту немного не хватало габаритов. Зато полный порядок с габаритами был у Николая, на взвешивании оказавшегося тяжелее претендента на 47,9 килограммов! Этот рекорд чемпионских боёв остаётся непревзойдённым до сих пор.

Поединок «моськи со слоном» начался с отличных атак Монте. Американец сокращал дистанцию, резал углы и доводил удары до головы Валуева. Конечно, потрясти Николая шансов было маловато, зато по очкам американец лидировал — первые два раунда остались за ним. А вот россиянин достаточно долго раскачивался, включившись только к седьмой минуте боя. Начиная с третьего раунда, Валуев начал периодически попадать по сопернику, который старался уходить от самых опасных атак за счёт скорости. Но тратил слишком много энергии.

Впрочем, смотрелся Барретт всё равно достойно. А в шестом раунде и вовсе доминировал, обрушив на чемпиона несколько классных серий. В тот момент за Николая стало немного тревожно: казалось, что он попросту не успевает за юрким американцем, так быстро набирающим очки. Но у того окончательно садились батарейки, из-за чего убегать от Валуева стало невероятно сложно. И тот начал всаживать в уставшего претендента тяжёлые удары «по этажам».

Николай Валуев — Монте Барретт Фото: Jonathan Daniel/Bongarts/Getty Images

В восьмом раунде Монте упал после очередного тяжёлого апперкота. Но поднялся и упрямо продолжал биться с российским великаном. Тот не особо форсировал события, спокойно разбивая соперника жёсткими атаками. Силы окончательно покинули Барретта лишь в 11-раунде. Хотя даже после второго падения храбрый американец продолжал сражение, пытаясь завязать Николая в клинче. Претендента спас тренер, решивший спасти здоровье подопечного — и остановивший поединок. Победа Валуева техническим нокаутом!

Впереди у россиянина было ещё немало боёв. В частности, он успел победить Джона Руиса и даже самого Эвандера Холифилда, прежде чем окончательно завершить карьеру в 2010 году из-за проблем со здоровьем. Хотя Барретт так и не дотянулся до чемпионского звания, он тоже может похвастаться солидной карьерой. В частности, именно Монте стал единственным боксёром, которому удалось отправить в нокдаун невероятного Дэвида Туа. Американец ушёл из спорта только в 2014 году, проиграв Луису Ортису.