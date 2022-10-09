Был мясником, а стал блестящим технарём. Никита Цзю победил в стиле своего отца

В субботу 8 октября в австралийском городе Ньюкасл состоялся боксёрский турнир, который возглавил поединок между Деннисом Хоганом и Сэмом Эддингтоном. Однако в карде был не менее интригующий бой между Никитой Цзю и ранее небитым соотечественником Дарконом Драйденом по прозвищу Динамит. Но кто-то из них должен был потерпеть первое поражение в карьере.
Никита идёт по отличному графику. За 2022 год он успел провести три боя, в которых одержал три победы. А его визави имеет рекорд 4-0 с нокаутами во всех схватках, однако в период с 2017 по 2021 год у него был простой. И в числе поверженных оппонентов у Драйдена значатся неопытные бойцы да джорнимены.
Тем не менее бой против Динамита был серьёзным тестом для младшего сына Кости Цзю. Драйден оказался очень упрямым и занял центр ринга с первых секунд. Никите пришлось перестраиваться по ходу боя. В отличие от старшего брата Тима, который является превосходным технарём, Никита больше склонен к зарубам.
Но тут мы увидели совершенного иного Никиту, превосходно работающего вторым номером. Однако в первом раунде размашистый Динамит несколько раз хорошо достал до Цзю. Но Никита успешно встречал того правым хуком и больше работал корпусом. Во втором раунде преимущество младшего брата Тимофея стало подавляющим. Он не позволял работать Драйдену и расстреливал того сериями со смещениями в бок. Даркон собирал эти удары головой и блоком. И только изредка он отмахивался одиночными ударами.
Никита отлично сдерживал напор своего визави. И в третьей трёхминутке Никита разнёс Драйдена ещё и в ближней дистанции. Он постоянно работал корпусом, оставаясь неуловимым. И вместе с тем Цзю умудрялся поэтажно разбивать австралийца. Даркон мужественно выдерживал ударный град более мастеровитого бойца. Хотя он еле-еле стоял на ногах. Поэтому в перерыве перед четвёртым раундом секунданты Драйдена решили закончить избиение. Так Никита Цзю одержал свою четвёртую победу в карьере, а Даркон Драйден потерпел своё первое поражение.
За один год Никита очень преобразился. Если в начале года он был мясником, то сейчас Цзю-младший становится блестящим технарём. Он очень быстро прогрессирует и сейчас как никогда раньше похож по стилистике на своего легендарного отца и старшего брата. Семейный подряд Цзю работает как часы. Ждём с нетерпением следующего перформанса Никиты. С таким темпом первый титул не за горами.
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