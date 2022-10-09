Джастин Гэтжи ужасно переоценён. Его пора выкидывать из топ-5 лёгкого веса

Пока Ислам Махачев и Майкл Чендлер выясняют, кто больше достоин тайтл-шота против Чарльза Оливейры, будущее Джастина Гэтжи поставлено на паузу. Его пытаются свести с Конором Макгрегором, но Джастин возмущается тем, что ирландец не сдавал допинг-тест более года. И тут в медиапространство ворвался Рафаэль Физиев, который шесть раз сдавал допинг-тест USADA.

Однако и тут американец умудрился срулить, заявив, что собирается вернуться в октагон не раньше следующего года. С другой стороны, его можно понять, так как он находится на высокой третьей строчке в рейтинге лёгкого веса, а снизу стучатся голодные до побед Физиев, Гамрот, Царукян и другие. Но при этом Гэтжи заявил, что находится в отличной форме. Хотя он просит время, чтобы подготовиться.

«Сейчас я вернулся к тренировкам, но мне ещё нужно набрать физическую силу, вернуть себе форму. Для этого я буду фокусироваться на грэпплинге и работать с железом на протяжении месяца. Что до кардио, то я правильно питаюсь с момента боя, так что я показываю сейчас в забегах на три мили те же цифры, что показывал в конце тренировочного лагеря.

Я не буду драться до конца года, и я оповестил об этом UFC. Мне нужна пауза. Физиев? Как я сказал, я не буду драться в этом году, так что у UFC нет объективных причин предлагать мне этот бой», — сказал Гэтжи.

Дастин Порье, у которого в каждом втором твите было написано «Хочу драться», был готов выйти против Нейта Диаза на рекордно коротком уведомлении. Хотя Бриллиант не дрался с декабря прошлого года. А бывший временный чемпион UFC просто ноет. Он даже никого не вызывает на бой. Конечно, он не заслуживает титульника после проигрышей Хабибу и Оливейре. Но свои позиции нужно защищать, иначе его можно сбрасывать за политику «один бой в год». Дана Уайт такое не любит.

Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

У него было два шанса стать чемпионом UFC, и оба боя Гэтжи провалил бесхребетно и досрочно. Теперь он обязан защищать своё третье место, иначе зачем это всё. Так ведь работает система — если ты провалился в погоне за поясом, тогда ты должен давать дорогу молодым или защищать свои притязания, как это делает Майкл Чендлер. В 2020 году Джастин считался опасным бойцом, гениально разбирающим оппонентов в стойке. Сейчас всем становится понятно, насколько он переоценён.

Его в стойке перебил даже Чарльз Оливейра, а в партере он абсолютно недееспособен, как и Макгрегор. Тем не менее он ведёт себя как прима, защитившая пояс не менее пяти раз. Хотя он побил всего лишь позднего Тони Фергюсона на спаде, опрометчивого рубаку Майкла Чендлера, олдового трамплина Дональда Серроне. И тем не менее Гэтжи находится на третьем месте и уведомляет UFC, что будет драться только в следующем году. А ведь он когда-то проигрывал Дастину Порье в стойке и улетал от Эдди Альвареса в 2017 году. Пора его выкидывать из топ-5 рейтинга лёгкого веса за такой подход.