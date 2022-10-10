«Все дают заднюю, когда речь идёт о Яне». Нагибин — о перспективах Петра вернуть пояс UFC

Российский боец RCC и одноклубник Петра Яна по команде «Архангел Михаил» Тимур Нагибин поделился ожиданиями от предстоящего поединка No Mercy против Шона О’Мэлли, а также заявил, что Стерлинг может не сделать вес перед титульным боем с Диллашоу.

— Изначально, когда бой Петра против Шона был утвержден, всё это выглядело странно, и казалось, что это ненужный поединок. Можешь оценить его с рейтинговой точки зрения?

— Для Пети это, безусловно, очень важный поединок. В случае победы в этом бою он — претендент номер один и встретится с победителем пары Стерлинг — Диллашоу.



— Реально О’Мэлли может что-то противопоставить нашему бойцу?

— Будут свои сложности, потому что последние несколько боев Петя дрался пять раундов, а тут будет три по пять минут. Пете самое главное — ввести темп с первого же раунда. Не искать ошибки соперника, а работать так, как он работал в предыдущих боях — сразу.

Определённые сложности будут с дистанцией, соперник высокий, дистанцию чувствует. Думаю, первый раунд будет сложный, Петя будет подстраиваться. Но как подстроится, ожидаю от Яна уже доминирующий бой.

— Согласен с мнением, что этот бой наиболее интересный в карде турнира?

— В плане медийности этот бой можно назвать самым громким в карде. Даже несмотря на то что сейчас Петр не проявляет себя в социальных сетях, как мы привыкли.



Да, Шон старается газовать, но, если честно, Петя такой человек, что это бесполезно. Все понимают, что такие люди играют на публику, а для Пети это не игра. Вот в чëм дело. За каждую выходку Петя потом может с них спросить. Возле него сильного трэш-тока и не было никогда.

Команда клуба Фото: «Архангел Михаил»

— В карде будет ещё один бой двух топов легчайшего веса. Оба потенциально могут стать соперниками Петра. Твой прогноз?

— Я бы поставил на Диллашоу, потому что считаю его более разнообразным бойцом, более разносторонним. Ну и перспектива боя Петра Яна против Ти Джея Диллашоу привлекает, я бы очень хотел посмотреть этот бой.

Трилогия со Стерлингом? Да, конечно, точку поставить. Потому что я считаю, что Петя просто подарил ему пояс. Так, на время дал подержать, а сейчас вернётся и заберёт его.



— Как считаешь, если Стерлинг выиграет, то перейдет ли он в дивизион полулегкого веса, чтобы избежать третьего боя?

— На самом деле, посмотрим ещё, как Стерлинг проведёт свой бой, сделает ли вообще вес. Ходят слухи, что ему тяжеловато вес сделать. Посмотрим, сможет ли он.



Что касается перехода в 66 кг, то я несильно в это верю. Там и Мераб, друг его, дерётся в этой же категории. Скоро он станет претендентом, и не думаю, что Алджэмейн захочет с ним бой. Но, с другой стороны, я не видел, чтобы Мераб вызывал Петю. Он пытался газовать, но до дела так и не довёл. Ещё один пример, что все дают заднюю, когда речь идёт о Петре Яне.