Фьюри клялся в любви к боксу, а выбрал лёгкие бабки. Он променял Усика на пенсионера

3 декабря легендарный Тайсон Фьюри вернётся в ринг для закрытия второй трилогии. Жертвой Цыганского короля станет Дерек Чисора, которого он ранее дважды побеждал. Ради третьей части Чисора отменил свой уход на пенсию, анонсированный 27 сентября.

Как вёлся поиск соперника?

Изначально Фьюри ушёл на пенсию после триумфального выноса Диллиана Уайта на «Уэмбли» в апреле. Затем он изъявил о возвращении после второй встречи между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Однако те даты, что он предлагал Усику, не устроили украинца. И Фьюри не захотел ждать боя за абсолютное чемпионство, поэтому перепрыгивал с одного имени на другое. Так впервые всплыло имя Дерека Чисоры в качестве потенциального соперника.



«Я решил вернуться в бокс, потому что могу стать первым в истории чемпионом мира в тяжёлом весе, у которого будет две трилогии. Я всегда говорил, что буду драться с Дереком Чисорой в конце своей карьеры», — заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри Фото: Alex Livesey/Getty Images

Также он не забыл вызвать Чисору в резкой форме, чтобы его точно не проигнорировали.



«Это сообщение адресовано Дереку Чисоре. Ты убегаешь от трилогии, Дерек. Ты называешь себя «Войной», хотя должен называть «Цыплёнком», потому что ты убегаешь от трилогии и крупнейшего гонорара в карьере. Подпиши чёртов контракт. Не будь дерьмом», — сказал Цыганский король.



«Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка — Фрэнк Уоррен, а папочка — чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка», — ответил Чисора в социальных сетях.

После такого резкого ответа Цыганский король метался между Усиком и Джошуа. Так как оба бойца по сути проигнорировали вызов от Фьюри, сам Тайсон выбрал Чисору исключительно по остаточному принципу.

Материалы о бое

История противостояния Фьюри — Чисора

Они встречались в ринге два раза. Первый бой состоялся летом 2011 года. Тогда оба британца были небитыми проспектами, и на них возлагали высокие ожидания. Единогласным решением судей победил Фьюри со счётом 118-111, 117-112, 117-112. С тех пор карьера Тайсона шла неизменно вверх, и он вскоре стал королём тяжёлого веса. А Чисора постепенно скатился до уровня трамплина.



Тем не менее они сошлись ещё раз в ноябре 2014 года. Им удалось здорово раскрутить встречу колкими панчами в адрес друг друга. Но в ринге Чисору разбили в одну калитку, вследствие чего его угловые сняли с боя после 10-го раунда. Так Дерек укрепился в статусе проходного бойца для всех проспектов. Таким образом, он потерпел 12 поражений за всю карьеру.

Дерек Чисора во втором бою против Тайсона Фьюри Фото: Julian Finney/Getty Images

Но чтобы вы понимали, насколько Фьюри доминировал в противостоянии, приведём пару статистических выкладок. Они отбоксировали 22 раунда. По ударам Фьюри проиграл Чисоре только в одном из них. А счёт точных ударов поражает — 436-168. Зачем это смотреть, если и так всё понятно? С другой стороны, лёгкие деньги на дороге не лежат. Так Фьюри становится прожжённым коммерсантом, которого миллионы интересуют больше, чем собственное наследие. Его клятвы про любовь к боксу можно смело забыть.

Прогноз на бой Фьюри — Чисора

Исходя из прошлых встреч, явным фаворитом будет Цыганский король. Причём это преимущество на бумаге настолько очевидно, что за его победу букмекеры дадут не больше 1.15. Чисоре нечего терять, потому он окажет достойное сопротивление. Но разница в классе настолько велика, что Фьюри может разобрать Дерека быстрее, чем Диллиана Уайта. Напомним, тот бой закончился в шестом раунде.