Дагестанская мощь против польской. Блаховича бросили под каток Анкалаеву

В то время пока главные лица турнира UFC 280 делают подводку к своим схваткам, руководство лиги работает не покладая рук. Они формируют карды на декабрьские ивенты. И внесли туда бой между экс-чемпионом в полутяжёлом весе и №2 рейтинга дивизиона Яном Блаховичем и третьим номером Магомедом Анкалаевым. Их встреча должна состояться на UFC 282, согласно информации от известного инсайдера Бретта Окамото.

Статус боя Анкалаев — Блахович

С большей долей вероятности победитель станет следующим претендентом на чемпионский бой после Гловера Тейшейры, так как они располагаются позади бразильца. То есть это потенциальный элиминатор. Блахович с прошлого лета заявлял о желании подраться с новым чемпионом в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой. Однако тот решил дать реванш бразильцу.

За это польский спортсмен разразился несколькими грозными постами в адрес чеха и даже Даны Уайта. Блахович заявил, что Прохазка нарушил кодекс самурая, отказавшись от боя с ним. И затем приводил доводы, почему именно он заслуживает титульник. В то же время в спину Польской мощи дышит новое поколение полутяжей — Магомед Анкалаев, Джамал Хилл, Александар Ракич.

Ян Блахович и Александар Ракич Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Так как Анкалаев возглавляет этот список проспектов, именно в бою с ним Блахович должен доказать свою готовность сразиться за пояс. Так решили в UFC ещё в июле-августе.

«Я уже согласился на бой с Польской мощью Яном Блаховичем. Нью-Йорк, Вегас – не имеет значения. Если я должен победить каждого и выиграть 15 боёв подряд, то сделаю это. Чтобы стать лучшим, ты должен сражаться с лучшими», — написал Анкалаев в социальных сетях 10 августа.

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Результаты последних боёв

В прошлом году Блахович проиграл пояс Гловеру Тейшейре на Бойцовском острове. После чего ему дали австрийского проспекта Александара Ракича, которого он одолел благодаря травме соперника. Стоит отметить, что австриец сербского происхождения вёл бой и, скорее всего, довёл бы его до победы, если бы не разрыв крестообразных связок

Что касается Анкалаева, то в этом году он одержал две победы. Сначала разобрал Тиаго Сантоса единогласным решением судей. Затем Магомед разбил Энтони Смита во втором раунде, в очередной раз подтвердив свои притязания на пояс. Но россиянину не спешат давать титульник, хотя у него серия из девяти побед в UFC. Теперь его стрик невозможно игнорировать. И в случае победы Анкалаев должен стать претендентом №1 на титул.

Прогноз и ставки на бой Анкалаев — Блахович

Это самый сложный тест в карьере Анкалаева. А для Блаховича — последний шанс подраться за титул. Ему уже 39 лет, и ещё одного шанса в случае проигрыша он не получит. Поэтому ставки высоки для обоих бойцов, в том числе для Анкалаева, так как его отбросят в конец очереди на титульник, если Магомед проиграет бой. В связи с этим мы полагаем, что поединок пройдёт полную дистанцию.



Скорее всего, фаворитом будет значиться Анкалаев, но разница в котировках окажется небольшой. По уровню мастерства и подготовки Магомед должен уверенно побеждать. Но Блаховича никак нельзя недооценивать, несмотря на неубедительные последние выступления. На этом обжегся сам Исраэль Адесанья. Так как у российского бойца был горький опыт поражения, считаем, что в этот раз он будет сохранять высокий уровень концентрации до самого конца. Магомед доведёт дело до убедительной победы и получит долгожданный бой за пояс. А Блахович вылетит из чемпионской гонки раз и навсегда.