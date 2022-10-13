Первый бой украинца Ломаченко. Василий стал профессионалом после шикарного нокаута. Видео

13 октября 2013 года по европейскому времени состоялся самый долгожданный дебют в истории бокса. На профессиональный ринг вышел двухкратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко. Статистика в любителях поражает — 396-1. Не зря его называют лучшим спортсменом в истории любительского бокса. В соперники ему дали крепкого мексиканца Хосе Луиса Рамиреса, чей рекорд составлял 25-3-0. На кону стоял пояс WBO International в полулёгком весе, принадлежавший Рамиресу.

Изначально Лома хотел сотворить историю, став полноценным чемпионом мира уже в первом бою. Переговоры Боба Арума с украинцем были не самыми простыми, ведь перед мастодонтом боксёрского цеха сидела готовая звезда, за которой бегали все промоутеры. И ему предстояла задача угодить Василию и не навредить себе.

Аруму удалось прийти к компромиссу, предложив следующее условие. Если Ломаченко выигрывает дебютный бой, тогда второй поединок будет чемпионским. И, таким образом, он сохранял шансы сотворить историю, став чемпионом мира за две схватки. Это был бы исторический рекорд.

Вместе с тем у экспертов были опасения, как феноменальный любитель Ломаченко адаптируется к профессиональному боксу. Но украинец быстро развеял эти сомнения. Он дал мексиканцу полминуты на раскачку, а затем посадил того ударом в печень через минуту после начала боя. Рамирес быстро встал и смог продолжить поединок. Он пытался навязать Василию свой вязкий стиль с элементами прессинга. Однако Ломаченко постоянно проваливал его атаки, меняя углы.

Гениальный перформанс продолжился и в последующих раундах. Хосе Луис шёл по пятам за украинцем, пытаясь перекрыть ему углы. Но Лома оказался слишком хорош. Он не просто уворачивался от атак мексиканца, но ещё и красиво смещался с линии атаки. При этом не забывая контратаковать упрямого мексиканца. Благодаря антропометрии Василий часто расстреливал своего соперника сериями с дальней дистанции. Поэтому Рамирес искал счастье на ближней дистанции и в клинчах.

Василий Ломаченко пробивает Хосе Луиса Рамиреса Фото: Ethan Miller/Getty Images

Временами он выигрывал такие размены, но именно там для него и закончился бой. В ходе перестрелки на ближней дистанции на последних секундах четвёртого раунда, Ломаченко заметил открытый корпус и снова чисто пробил печень Рамиреса. На этот раз он не смог встать.

Таким вышел дебют Василия Ломаченко. Он легко разобрал крепкого середняка из Мексики, нанеся в два раза больше точных ударов (104 против 52). Тем самым заслужив чемпионский поединок против Орландо Салидо. Однако украинец оказался не готов к комбо из «грязи» от мексиканца и низкоквалифицированного рефери, не углядевшего 41 удар ниже пояса. Но это уже совсем другая история.