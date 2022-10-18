«Не хочу жить так, как Хабиб». Противоречия братской любви Махачева и Нурмагомедова

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, который готовит для фанатов смешанных единоборств сразу несколько сюрпризов. В главном бою вечера зарубятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Тренером россиянина стал Хабиб Нурмагомедов, дружеский тандем постарается победить в титульнике и забрать пояс.

Ислам и Хабиб учились в одной школе. Но первая встреча будущих суперзвёзд UFC произошла в спортивном зале. Там между ними и завязалось общение. А Абубакар, брат Орла, был одноклассником Махачева. Поэтому со временем Ислам стал близок к семье Нурмагомедовых. Он рассказывал, что Хабиб был самым спокойным и рассудительным, а остальные братья постоянно ввязывались в конфликты.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Ethan Miller/Getty Images

По признанию Махачева, он и Хабиб практически не ссорились, всегда поддерживали друг друга. Но есть одна вещь, которая постоянно заставляет друзей сталкиваться лбами – футбол. Если они попадают в разные команды, то постоянно рубятся до крови, летят в стыки. А во время знаменитого «эль класико» Махачев специально поддерживает «Барселону», чтобы противопоставлять себя Нурмагомедову, являющемуся ярым фанатом мадридского «Реала». Он делает это для того, чтобы сделать совместный просмотр более интересным и эмоциональным.

С годами дружба только крепла, бойцов сближали и наставники. На протяжении долгого времени обоих тренировал Абдулманап Нурмагомедов. Более того, отец Хабиба очень высоко котировал товарища своего сына. Он смело утверждал, что Махачев обязан стать следующим чемпионом UFC в лёгком весе после Орла. И такое доверие воодушевляло молодого бойца. После смерти Абдулманапа друзья продолжили двигаться вместе, оставшись под крылом Хавьера Мендеса, который работал с парнями ещё при жизни великого Абдулманапа. И наставник всегда старался сталкивать их лбами, чтобы по максимуму раскрывать потенциал. Кроме того, тренер понимал, что только Махачев способен что-то противопоставить легендарному Хабибу.

Хавьер Мендес тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева «С 2012-го, когда Хабиб начал у меня тренироваться, никто не выиграл у него раунд. Никто, кроме одного человека — Ислама. Он единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба. Он никогда не побеждал в спарринге, но забирал раунды».

В многолетней дружбе были и другие любопытные моменты, которые вызывали вопросы. После одного из турниров в Абу-Даби Хабиб заявил, что больше не хотел бы выступать в одном карде с друзьями. Изначально все восприняли это лишь как шутку, но позже Ислам заявил, что Орёл говорил об этом всерьёз. Списать такое желание Орла можно на то, что он слишком переживал за товарищей, поэтому не мог полностью сосредоточиться на своём поединке. Но Махачев всёрьёз намеревался обсудить с Хабибом этот момент.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Ислам всегда с большим трепетом относится к своему старшему товарищу, берёт пример с Орла. Но при этом Махачев никогда не стеснялся говорить, что хотел бы провести свою жизнь совсем иначе: «Не хочу жить, как живет Хабиб. Он много путешествует, по-прежнему тренируется каждый день, приезжает на бои поддерживать всех парней. Когда уйду в отставку, хочу просто отдыхать: проводить много времени со своей семьей, друзьями и не путешествовать так много, потому что я и так много времени нахожусь вдали от Дагестана».

22 октября друзья вновь будут бок о бок, вместе они пойдут за чемпионским титулом. И бой с Оливейрой даст ответ на главный вопрос – есть ли будущее у профессионального тандема Ислама и Хабиба?