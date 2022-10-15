Станет ли триумфальным возвращение Деонтея с пенсии, вы узнаете из онлайн-трансляции «Чемпионата».

Уайлдер идёт за «скальпом» Фьюри. Нужно лишь снести «кошмарного» финна. LIVE!

В ночь с 15 на 16 октября 2022 года на арене «Барклайс-центр» в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Бронзовый бомбардировщик, завершивший карьеру после поражения в третьем поединке с Тайсоном Фьюри, возвращается в бокс. На кону его противостояния с Северным кошмаром из Финляндии будет стоять звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Цыганскому королю.



Чемпионат проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Уайлдер — Хелениус.

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