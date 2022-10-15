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Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус, когда бой в WBO, где смотреть онлайн-трансляцию 15 октября 2022, ставки на бокс

Уайлдер идёт за «скальпом» Фьюри. Нужно лишь снести «кошмарного» финна. LIVE!
Игорь Брагин
Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус, когда бой
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Станет ли триумфальным возвращение Деонтея с пенсии, вы узнаете из онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 15 на 16 октября 2022 года на арене «Барклайс-центр» в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Бронзовый бомбардировщик, завершивший карьеру после поражения в третьем поединке с Тайсоном Фьюри, возвращается в бокс. На кону его противостояния с Северным кошмаром из Финляндии будет стоять звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Цыганскому королю.

Чемпионат проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Уайлдер — Хелениус.

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Где смотреть бой Уайлдер — Хелениус Во сколько начнётся бой Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса Основной кард турнира с главным боем Уайлдер — Хелениус
Live Игорь Брагин

Уайлдер: мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри с Усиком

Деонтей никогда не отличался особой скромностью. Вот и сейчас он, ещё не перепрыгнув Хелениуса, говорит гоп на на поединок с Джошуа.

«Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.

Как бы не случился апсет, что думаете, друзья?

10:18 Игорь Брагин

Где смотреть бой Уайлдер — Хелениус

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус проведёт стриминговая платформа DAZN. Бой Уайлдера и Хелениуса будет показан на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей данные трансляции могут быть недоступны.

Ссылки на видео-стрим ожидаются ближе к старту поединка Бронзового бомбардировщика и Северного кошмара.

10:16 Игорь Брагин

«Рискую жизнью ради развлечения других». Уайлдер — о возвращении в ринг

Деонтей Уайлдер заявил, что возвращаясь в ринг, рискует своей жизнью для развлечения других людей.

«Я выкладываюсь на все 110% процентов. Говорю людям, что у меня осталось всего три года, которые я хочу посвятить этому бизнесу. Хочу вернуться к большим боям и дать болельщикам то, что они хотят видеть, а это значит, что я рискую своей жизнью ради развлечения других…», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Подробнее на «Чемпионате»:

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«Рискую жизнью ради развлечения других». Деонтей Уайлдер — о возвращении в ринг
10:15 Игорь Брагин

Во сколько начнётся бой Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса

Начало трансляции основного карда — в 4:00 мск, Уайлдер и Хелениус выйдут в ринг примерно в 7:00 по московскому времени.

10:14 Игорь Брагин

Ставки на боксёрский бой Уайлдер — Хелениус

Фаворитом схватки является Уайлдер. За его победу букмекеры дают коэффициент 1.15, а за досрочный триумф Бронзового бомбардировщика — скромные 1.25. Победа Хелениуса оценивается коэффициентом 5.70.

10:13 Игорь Брагин

Хелениус тяжелее Уайлдера на 17 килограммов

Американец Деонтей Уайлдер и финский боксёр Роберт Хелениус накануне прошли процедуру взвешивания.

Вес Деонтея Уайлдера составил 97,3 килограмма, а Хелениус оказался намного тяжелее своего оппонента — 114,2 килограмма. Это случилось потому, что Бронзовый бомбардировщик сдержал данное после битвы с Фьюри слово сбросить вес.

10:11 Игорь Брагин

Основной кард турнира с главным боем Уайлдер — Хелениус

  • Деонтей Уайлдер (42-2-1) — Роберт Хелениус (34-3-0) — бой за звание официального претендента на пояс WBC в тяжёлом весе;
  • Калеб Плант (21-1-0) — Энтони Диррелл (34-2-2) — бой за звание официального претендента на пояс WBC во втором среднем весе;
  • Гари Антонио Расселл (19-0-0) — Эммануэль Родригес (20-2-0);
  • Фрэнк Санчес (20-0-0) — Карлос Негрон (25-3-0).
10:10 Игорь Брагин

Для Уайлдера это будет первый бой после трилогии с Цыганским королём, обернувшейся крахом для Бронзового бомбардировщика. А для Хелениуса это самый суровый тест в карьере. Ранее Северный кошмар проигрывал Диллиану Уайту с разгромным счётом на судейских карточках. При этом, он сумел дважды нокаутировать крепкого поляка Адама Ковнацки.

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