Уайлдер идёт за «скальпом» Фьюри. Нужно лишь снести «кошмарного» финна. LIVE!

В ночь с 15 на 16 октября 2022 года на арене «Барклайс-центр» в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Бронзовый бомбардировщик, завершивший карьеру после поражения в третьем поединке с Тайсоном Фьюри, возвращается в бокс. На кону его противостояния с Северным кошмаром из Финляндии будет стоять звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Цыганскому королю.
Чемпионат проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Уайлдер — Хелениус.
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Уайлдер: мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри с Усиком
Деонтей никогда не отличался особой скромностью. Вот и сейчас он, ещё не перепрыгнув Хелениуса, говорит гоп на на поединок с Джошуа.
«Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.
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Где смотреть бой Уайлдер — Хелениус
Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус проведёт стриминговая платформа DAZN. Бой Уайлдера и Хелениуса будет показан на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей данные трансляции могут быть недоступны.
Ссылки на видео-стрим ожидаются ближе к старту поединка Бронзового бомбардировщика и Северного кошмара.
«Рискую жизнью ради развлечения других». Уайлдер — о возвращении в ринг
Деонтей Уайлдер заявил, что возвращаясь в ринг, рискует своей жизнью для развлечения других людей.
«Я выкладываюсь на все 110% процентов. Говорю людям, что у меня осталось всего три года, которые я хочу посвятить этому бизнесу. Хочу вернуться к большим боям и дать болельщикам то, что они хотят видеть, а это значит, что я рискую своей жизнью ради развлечения других…», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Подробнее на «Чемпионате»:
Во сколько начнётся бой Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса
Начало трансляции основного карда — в 4:00 мск, Уайлдер и Хелениус выйдут в ринг примерно в 7:00 по московскому времени.
Ставки на боксёрский бой Уайлдер — Хелениус
Фаворитом схватки является Уайлдер. За его победу букмекеры дают коэффициент 1.15, а за досрочный триумф Бронзового бомбардировщика — скромные 1.25. Победа Хелениуса оценивается коэффициентом 5.70.
Хелениус тяжелее Уайлдера на 17 килограммов
Американец Деонтей Уайлдер и финский боксёр Роберт Хелениус накануне прошли процедуру взвешивания.
Вес Деонтея Уайлдера составил 97,3 килограмма, а Хелениус оказался намного тяжелее своего оппонента — 114,2 килограмма. Это случилось потому, что Бронзовый бомбардировщик сдержал данное после битвы с Фьюри слово сбросить вес.
Основной кард турнира с главным боем Уайлдер — Хелениус
- Деонтей Уайлдер (42-2-1) — Роберт Хелениус (34-3-0) — бой за звание официального претендента на пояс WBC в тяжёлом весе;
- Калеб Плант (21-1-0) — Энтони Диррелл (34-2-2) — бой за звание официального претендента на пояс WBC во втором среднем весе;
- Гари Антонио Расселл (19-0-0) — Эммануэль Родригес (20-2-0);
- Фрэнк Санчес (20-0-0) — Карлос Негрон (25-3-0).
Для Уайлдера это будет первый бой после трилогии с Цыганским королём, обернувшейся крахом для Бронзового бомбардировщика. А для Хелениуса это самый суровый тест в карьере. Ранее Северный кошмар проигрывал Диллиану Уайту с разгромным счётом на судейских карточках. При этом, он сумел дважды нокаутировать крепкого поляка Адама Ковнацки.
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