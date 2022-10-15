Пушка Уайлдера дала сбой. Первое поражение Деонтей потерпел от великого Фьюри

В ночь с 15 на 16 октября на арене «Барклайс-центр» в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится бой между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Несмотря на просевшие акции Бронзового бомбардировщика, он по-прежнему остаётся самым опасным панчером современности. Его процент побед нокаутом ошеломляет — 91,1%. Во времена, когда у него не было ни единого поражения, казалось, что его пушку никто не остановит. Он никогда не славился отменной техникой. Но даже когда Уайлдер проигрывал бои, он всё равно дожимал оппонентов и отправлял их «спать».

Однако в один момент нашла коса на камень. Тем самым человеком, кто смог развенчать ауру непобедимости, стал Тайсон Фьюри. Ещё в первой встрече Цыганский король должен был лишить американца святого нолика в графе «поражения». Но судьи нашли способ не делать этого. А во втором бою Уайлдер уже не смог выкрутиться. Однако он сам загнал себя в тупик.

Деонтей Уайлдер выходит в ринг Фото: Al Bello/Getty Images

Деонтей вышел в ринг в эффектном костюме, который весил 18 кг. Понты оказались тяжёлыми и обошлись ему слишком дорого. Хотя американец прибавил почти 10 кг по сравнению с первым поединком. Фьюри захватил инициативу с первых секунд и несколько раз мощно пробил Уайлдера уже в первом раунде. Удары Бронзвого бомбардировщика были очень медленными и довольно вялыми, в то время как Цыганский король легко доносил до цели свои панчи.

Во втором раунде американец смог огрызнуться несколькими попаданиями, хотя они не были настолько жёсткими, как в прошлой встрече. Поэтому в следующей трёхминутке для Уайлдера прозвенел первый звонок. Фьюри отправил его в нокдаун двойкой. Это первое падение Бронзового бомбардировщика в карьере. Он явно уступал Тайсону по части кардио, чем британец активно пользовался. Фьюри часто висел на Уайлдере в клинче. Поэтому уже в пятом раунде Деонтей снова оказался на канвасе. На этот раз он присел от удара в печень.

Видео доступно на канале Premier Boxing Champions в YouTube. Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions.

Он с трудом выжил в той трёхминутке, едва стоя на ногах. Потому его конец случился довольно скоро. В седьмом раунде Фьюри прижал Уайлдера в угол и провёл удачную серию. Угловые американца отреагировали на это выброшенным полотенцем. Поэтому рефери Кенни Бейлис остановил поединок. Деонтей задавал вопрос судье и своему тренеру Марку Бреланду, зачем они вмешались в бой. Впоследствии Уайлдер признался, что тот самый пафосный костюм помешал ему выступить на прежнем уровне.



«Мой костюм был слишком тяжёлым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерял костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело. Он весил около 18 кг или больше», — приводит слова Уайлдера Yahoo Sports.



Тем не менее Марк Бреланд был уволен за это вмешательство. Хотя всем было очевидно, что Уайлдер всё равно проиграл бы этот бой. В этот раз его удары не представляли той же угрозы, что в первой встрече. Вместо Бреланда был назначен бывший соперник Бронзового бомбардировщика Малик Скотт. Вместе с ним Уайлдер набрал массу, но снова проиграл Фьюри. Посмотрим, хватит ли его запала, чтобы уложить Роберта Хелениуса.