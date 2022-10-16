Первый россиянин дебютировал в кулачных боях. Моряк героически выстоял, но не удивил судей

В ночь с 15 на 16 октября в США состоялся турнир Bare Knuckle FC по кулачным боям. Для российской публики он вызывал особенный интерес, поскольку под эгидой организации впервые выступил наш парень. Евгений Курданов должен был провести свой первый поединок чуть раньше, президент BKFC Дэвид Фельдман обещал дать Моряку шанс ещё в начале 2022 года. Но в итоге россиянин был брошен под грозного македонца Горьяна Славески.

Курданов изначально выглядел аутсайдером поединка. Причиной этого стал статус соперника. Горьян Славески подходил к бою со стриком из трёх побед подряд. Он является профессиональным боксёром, поэтому обладает мощнейшей ударкой. И все свои бои в Bare Knuckle FC македонец завершал досрочно. Единственным фактором в пользу Моряка было то, что Славески вышел на коротком уведомлении – узнал окончательное имя соперника всего лишь за неделю. Но мотивация Горьяна зашкаливала, поскольку четвёртая победа подряд фактически открывала бы ему выход на бой за пояс чемпиона BKFC в полусреднем весе.

Курданов начал поединок робко, чувствовалось желание действовать осторожно, чтобы не позволить сопернику врубить всю свою нокаутирующую мощь. Первый раунд прошёл в обоюдной борьбе – Славески немного владел инициативой, но никаких серьёзных попыток быстро финишировать россиянина не предпринимал. Македонец несколько раз очень плотно попал, Курданов устоял. Но во второй двухминутке ситуация серьёзно поменялась. Горьян пошёл в атаку и начал мощно попадать по Моряку, Евгений оказался на канвасе и пришёл в себя не сразу. Чувствовалось, что второй раунд полностью остался за соперником.

Проигранный раунд положительно повлиял на российского бойца, который понял, что нужно действовать смелее. Курданов расслабился и начал вести ход поединка. Славески, как показалось, такой прыти не ожидал, но действовал максимально грамотно. Он ловил соперника на встречном движении, выкидывал очень опасные атаки на встречном движении. А Моряк включил своё актёрское мастерство, на что с удовольствием ответил Горьян. Македонец показывал, что не замечает сопротивления россиянина, а Евгений призывал соперника подойти поближе.

В четвёртом раунде Моряку было очень непросто, поскольку один глаз заплыл, его постоянно приходилось защищать от выпадов македонца. А тот продолжил работать в привычном ритме, не позволял Курданову диктовать свои условия. При этом к Евгению он относился с определённым опасением, не сильно рисковал, поскольку понимал, что россиянин способен выкинуть фатальный удар. В пятом раунде Горьян вновь пошёл в атаку, а Моряк попытался зарядить свою пушку. А сразу после финального гонга по виду Славески стало понятно, он действительно отдал много сил, поединок не стал для него очередной лёгкой прогулкой.



Падение во втором раунде стало для Моряка роковым. Судьи посовещались и отдали Славески очередную победу, которая откроет македонцу путь к титульнику. Но Курданов совершенно точно показал руководству лиги, что обладает огромным потенциалом. Поэтому ему вряд ли долго придётся ждать второго шанса проявить себя в Bare Knuckle FC.