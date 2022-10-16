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Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус, результат боя, кто выиграл, кто следующий соперник Уайлдера

Уайлдер не стал возиться с неуклюжим финном. Обесточил его уже в первом раунде
Денис Дорофеев
Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус
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Деонтей хочет сразиться с Усиком в следующем бою.

Ранним утром 16 октября по московскому времени состоялся вечер бокса в «Барклайс-центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), который возглавил поединок между Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом. Это первый бой Бронзового бомбардировщика после двух поражений подряд от Тайсона Фьюри в неудачной для американца трилогии. Но он по-прежнему считался опасным нокаутёром, несмотря на то как он обратно подсушился. На весах он показал 97,3 кг, а Хелениус — 114,2 кг. То есть между ними около 17 кг разницы в пользу финна и одного см роста в пользу американца.

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Хотя Уайлдер дважды проигрывал Фьюри, он до сих пор располагается на первом месте в рейтинге WBC. В то же время Хелениус идёт на пятой строчке. Поэтому статус боя — элиминатор за звание официального претендента на пояс WBC, принадлежащий Фьюри. Финский боец долгое время шёл во втором, а то и в третьем эшелоне бойцов-тяжеловесов. Хотя когда-то он был перспективным бойцом. Однако это было около 10 лет назад, когда судьи вытаскивали его в бою с Дереком Чисорой.

Но он без шансов проигрывал Диллиану Уайту и улетал в нокаут от Джеральда Вашингтона и даже Жоана Дюопы. Тем не менее Северный кошмар смог реанимировать карьеру благодаря двум победам подряд над ранее не битым поляком Адамом Ковнацким. Причём в обоих случаях Роберт сделал это досрочно. Но то был невысокий поляк, а сейчас речь идёт об элитном нокаутёре, который досрочно закончил свыше 90% своих боёв. Поэтому фаворит был очевиден.

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Тем не менее инициативу захватил более крупный Хелениус. Он гонял Уайлдера вдоль канатов и немного чаще попадал. Хотя он выглядел неуклюже, отчего казалось, что скоро бой закончится. Деонтей на удивление вёл себя пассивно поначалу. Но это было выжидание. Обычно мы привыкли к тому, что Бронзовый бомбардировщик забирает центр ринга и выцеливает жертву, а тут всё было наоборот. В этот раз американец выступил в роли карателя.

За три секунды до конца первого раунда случилась развязка. Хелениус слишком сильно раскрылся при неудачной атаке. И прижатый у канатов Уайлдер наказал ответным правым оверхендом. Северный монстр свалился в глубокий нокаут и стал очередной жертвой в послужном списке Бронзового бомбардировщика. Для Уайлдера это 42-й нокаут в карьере (из 43 побед) и 21-й нокаут в первом раунде. Феноменальный показатель.

Таким образом, Уайлдер сохранил за собой звание официального претендента на пояс WBC, который удерживает Тайсон Фьюри. Однако сам Деонтей хочет боя с Александром Усиком, в чём он сам признался в послематчевом интервью. Следующий год обещает быть не менее интересным, чем этот, в плане насыщенности событий.

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