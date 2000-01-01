От свадьбы в СИЗО до настоящего счастья. Как Емельяненко женился на своей бывшей супруге

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Дважды в одну реку: как Емельяненко вернул любовь
Дважды в одну реку: как Емельяненко вернул любовь
Александр вновь сошёлся с Полиной Селедцовой. Девушка вернула бойцу веру в себя и не дала упасть на самое дно, когда силы практически покинули его. Как это было?
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Первая свадьба омрачилась страшным обвинением
Первая свадьба омрачилась страшным обвинением
Впервые узаконить отношения Александр и Полина решили в 2015 году, однако счастливое событие было испорчено обвинением спортсмена в изнасиловании. Расписываться молодожёнам пришлось в Бутырском следственном изоляторе.
Селедцова до последнего верила в невиновность мужа
Селедцова до последнего верила в невиновность мужа
«После объявления приговора нам не дали поговорить с Александром, но я думаю, что он сейчас находится в подавленном состоянии. Я надеялась, что моего супруга оправдают. В его невиновности я не сомневаюсь ни на секунду, но, видимо, суд так посчитал», — рассказывала Полина LifeNews.
Уход Селедцовой плохо сказался на Емельяненко
Уход Селедцовой плохо сказался на Емельяненко
Увы, спасти отношения влюблённым не удалось. Четыре года назад Полина всё же решила расстаться с Александром и подала на развод. Это плохо сказалось на бойце, который стал много пить и даже оказался в реабилитационном центре.
Бывшая жена вернулась в самый нужный момент
Бывшая жена вернулась в самый нужный момент
Чтобы вернуться в нормальное русло, Александр решил выйти на ринг. Готовясь к бою с Вячеславом Дациком, Емельяненко чувствовал, что находится на перепутье, и вот тогда в его жизни снова появилась Селедцова.
Позорное поражение не сломило Емельяненко
Позорное поражение не сломило Емельяненко
Бой против Дацика закончился непозволительно рано: на 12-й секунде Емельяненко улетел в нокаут. Однако это происшествие не сломило Александра: спортсмен объявил, что не завершает карьеру, а ещё решился на кардинальные перемены в личной жизни.
Красивая свадьба и подготовка к рождению детей
Красивая свадьба и подготовка к рождению детей
15 октября Емельяненко и Селедцова вновь сыграли свадьбу — в Мещанском отделе ЗАГСа. Стильная минималистичная церемония и клятвы в вечной любви — для Александра это точно был «самый лучший день».
«Пышная свадьба — это уже немодно, это каменный век. Немодно — свадьбы справлять, устраивать бесплатную массовую попойку. Я не пью, супруга тоже», — сказал Емельяненко YouTube-каналу «Ушатайка», отметив, что вместо этого они готовятся к рождению ребёнка.
«Пышная свадьба — это уже немодно, это каменный век. Немодно — свадьбы справлять, устраивать бесплатную массовую попойку. Я не пью, супруга тоже», — сказал Емельяненко YouTube-каналу «Ушатайка», отметив, что вместо этого они готовятся к рождению ребёнка.
Емельяненко наконец обрёл истинное счастье
Емельяненко наконец обрёл истинное счастье
«У Александра Емельяненко привычка жениться», — шутливо прокомментировала свадьбу Полина, но видно, что девушка по-настоящему рада. Равно как и Александр, который наконец выбрался из ямы отчаяния и обрёл счастье.
От свадьбы в СИЗО до настоящего счастья. Как Емельяненко женился на своей бывшей супруге
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