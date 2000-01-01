От свадьбы в СИЗО до настоящего счастья. Как Емельяненко женился на своей бывшей супруге

Селедцова до последнего верила в невиновность мужа

«После объявления приговора нам не дали поговорить с Александром, но я думаю, что он сейчас находится в подавленном состоянии. Я надеялась, что моего супруга оправдают. В его невиновности я не сомневаюсь ни на секунду, но, видимо, суд так посчитал», — рассказывала Полина LifeNews.