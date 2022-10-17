Хасбик не такой неприятный, как кажется. Его заставляют творить ерунду

Популярность блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, растёт невероятными темпами — ему можно только позавидовать. Маленький парень, рост которого составляет меньше метра, стал настоящим медиатитаном. Хасбику жмёт руку сам Дана Уайт, UFC подписывает с ним пятилетний контракт и выпускает именной мерч, а звёзды мирового уровня выстраиваются в очередь, чтобы снять с Магомедовым смешное видео. Генри Сехудо, Шакил О`Нил, Александр Волкановски — всем нужен Хасбулла!

Но юноша из дагестанского села нравится не каждому — многих раздражают его дерзость и бесцеремонность. Главной фишкой Хасбика стал внезапный удар по лицу, которым он «награждает» едва ли не всех собеседников. Иногда это выглядит двусмысленно: например, недавно Магомедов размазал бургер по лицу Волкановски. Часть поклонников UFC не оценила подобного: блогера осудили за неуважение к звезде и пренебрежительное отношение к еде. Но, как оказалось, это была не идея Хасбика.

«Буду откровенен. Все проделывают подобное с Хасбуллой и получают по лицу. На самом деле, это было обговорено. Я сделал это для того, чтобы немного повеселиться. Причина же, по которой я поднял эту тему, заключается в том, что он почти перестал это делать из-за религии, растрачивания еды и тому подобного. Я почувствовал, что поставил его в такое положение. Я сказал ему, что он может это сделать, но в итоге съел бургер, поэтому он не пропал даром. На самом деле, я съел его, и это видно на видео», – рассказал Волкановски.



Таким образом, можно констатировать, что Хасбик далеко не такой неприятный персонаж, каким иногда может показаться. Его показная грубость — просто образ. Большинство поступков, за которые принято недолюбливать Магомедова, он делает по чужой просьбе. Волкановски попросил ткнуть в него бургером, а Шакил О`Нил захотел, чтобы его ударили. Эти парни хотели просто словить хайп на маленьком парне из Дагестана, который пошёл им навстречу. По доброте душевной.

Заметно, что самого Хасбика тоже беспокоит негативный образ, который складывается вокруг него. Вот так он прокомментировал свой контракт с UFC: «Братья и сёстры, кто тут харам, туда-сюда и т. д. пишет, я ничего тут не рекламирую про UFC и не дерусь. Я просто подписал контракт с UFC. Типа буду смотреть бои — и всё, там никто не собирается что-то харамное рекламировать и драться с кем-то, я просто иду смотреть бои вживую в UFC — и всё. Не надо тут всякую чушь писать, пожалуйста», — написал Хасбик в своих социальных сетях.



Магомедов переживает, что кто-то может посчитать его хулиганом и нарушителем канонов религии. С другой стороны, дагестанец просто стал заложником собственной популярности. Именно удары по лицу и показная грубость принесли ему тот хайп, плодами которого он сейчас пользуется. Если Хасбик перестанет «зажигать», тогда он будет попросту не нужен UFC. Поэтому в ближайшее время нас наверняка ждёт новая порция шумных выходок Хасбуллы. И мы продолжим за ними следить — слишком популярен этот парнишка.