Они едут биться за наследие Хабиба. Как Орёл сделал Абу-Даби вторым домом для россиян?

Уже в эти выходные, 22 октября, состоится главный турнир года UFC 280. Около половины карда составят российские бойцы. Помимо хедлайнеров турнира в лице Ислама Махачева и Петра Яна, на Бойцовском острове выступит немало бойцов, представляющих Россию.

Вопрос, который интересует многих: почему российских бойцов так любят в Абу-Даби? Если коротко, то дело в Хабибе Нурмагомедове. Если более развёрнуто, то всё началось с дружбы Орла с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом, который является его большим поклонником. Ещё когда Абдулманап Нурмагомедов был жив, шейх Хамдан подарил Хабибу и его команде большой зал в Абу-Даби. Благодаря таким зацепкам турнир в ОАЭ стал домашним для Нурмагомедова в частности. И именно там Абдулманап смог отсекундировать своего сына.

Хабиб Нурмагомедов с принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Неудивительно, что Орёл провёл последние две схватки именно на Бойцовском острове. По сути, именно он и сделал турнир российским. Начиная с 2019 года, когда состоялся турнир UFC 242, где Хабиб дрался с Дастином Порье, в половине пар были бойцы из России. Но и после окончания карьеры Нурмагомедова турнир на Бойцовском острове не утратил российского присутствия. У россиян точно не будет визовых проблем, в отличие от США.

Естественно, основной костяк наших бойцов — это мусульмане и уроженцы кавказских республик, к которым у жителей ОАЭ особое отношение. Это одна из причин, почему Ислам Махачев возглавляет предстоящий номерной турнир. Но давайте познакомимся поближе с нынешними героями предстоящего турнира.

Ислам Махачев

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Наследник Хабиба и любимый ученик Абдулманапа Нурмагомедова в одном шаге от того, чтобы вернуть пояс в Дагестан. Ради этого ему организовали чемпионский бой против Чарльза Оливейры не в Бразилии, куда он был также готов поехать, а в Абу-Даби. Теперь осталось не подвести почти родную аудиторию и лично Хабиба.



Ранее Ислам дважды выступал на Бойцовском острове. В 2019 году он одолел бразильца Дави Рамоса. А в прошлом году Махачев поймал Дэна Хукера на кимуру уже в первом раунде. В 2020 году он должен был сойтись с Рафаэлем дос Аньосом, но поединок сорвался из-за положительного теста на COVID-19 у бразильца.

Зубайра Тухугов

Зубайра Тухугов и Хабиб Нурмагомедов Фото: из личного архива Зубайры Тухуговa

Один из самых недооценённых бойцов по версии Хабиба Нурмагомедова. Зубайра Тухугов является одним из самых частых резидентов Бойцовского острова. Последний бой он провёл год назад именно там. И вообще, три из четырёх прошлых схваток Зубайры прошли в Абу-Даби. Однако результаты неоднозначные: одна победа, одно поражение и одна ничья. Последний поединок против Рикардо Рамоса закончился победой судейским вердиктом. Посмотрим, что российский легковес покажет против бразильца Лукаса Алмейды.

Магомед Мустафаев

Магомед Мустафаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Этот боец лёгкого веса не выступал в октагоне с 23 февраля 2020 года. С тех пор он пропал с радаров. В UFC Мустафаев провёл всего лишь три боя, но успел отличиться сокрушительной победой над Рафаэлем Физиевым на турнире в Санкт-Петербурге. Магомед уложил Атамана ударом с вертушки и сразу же добил его. На что российский боец суммарно затратил 1,5 минуты. С другой стороны, Мустафаев проигрывал Кевину Ли и Брэду Ридделлу. Поэтому нынешняя форма 34-летнего россиянина — большая загадка.



Изначально он должен был сразиться с Джейми Малларки. Но австралиец снялся с боя. И в качестве замены Мустафаеву дали японца Ямато Нисикаву с рекордом 21-3-6, для которого этот поединок станет дебютным в UFC.

Абубакар Нурмагомедов

Хабиб и Абубакар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Двоюродный брат Хабиба выступит в предварительном карде. Абубакар провёл в UFC два боя. Первый состоялся ещё на турнире в Москве в 2019 году, когда он проиграл Давиду Заваде в первом раунде. Затем Нурмагомедов смог закрыть поражение победой над Джаредом Гуденом в марте 2021 года. В июле этого года он должен был выступить в США, но его бой против Филипа Роу отменился из-за визовых проблем у российского бойца. И, видимо, поэтому его решили столкнуть на Бойцовском острове с его соотечественником Гаджи Омаргаджиевым.

Гаджи Омаргаджиев

Гаджи Омаргаджиев Фото: Chris Unger/Getty Images

У Омаргаджиева опыт выступлений ещё скромнее, чем у Нурмагомедова — всего лишь один поединок в лиге Даны Уайта. Гаджи дебютировал в UFC в апреле этого года и попал под бразильца Кайо Борральо. Впоследствии этот бразилец огорчит другого российского бойца — Армена Петросяна. Тем не менее посмотрим, какие выводы сделал Омаргаджиев после проигрыша Борральо. И сможет ли он противостоять чете Нурмагомедовых?

Мухаммад Мокаев

Мухаммад Мокаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Уроженец дагестанского города Буйнакск Мухаммад Мокаев живёт в Англии с 12 лет, но не забывает про свои корни. 22-летнему Карателю пророчат большое будущее. И пока он полностью оправдывает ожидания. Дебютировавший в этом году Мокаев отличился двумя уверенными победами на турнирах в Лондоне. Сначала он за одну минуту задушил Коди Дёрдена. А затем он переехал Чарльза Джонсона.



Победа над Малкольмом Гордоном должна открыть дорогу в топ-15. Или, по крайней мере, приблизить её. Тем более Мухаммад отличается самым ярким трэш-током в наилегчайшем дивизионе, где царит сплошная антиутопия. Но руководство UFC почему-то не замечает его усилия. Может быть, после победы на Бойцовском острове на него сделают ставку? К тому же Мокаев рвётся в бой и готов подраться через неделю после UFC 280 с № 5 дивизиона Брэндоном Ройвалом.