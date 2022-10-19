Махачев сотрёт Оливейру в порошок! Объясняем почему. Видео

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе должен стать настоящим украшением вечера. Фаворитом выглядит российский боец, которого видят следующим обладателем пояса. А поведение бразильца в Абу-Даби лишь укрепляет уверенность в тотальной доминации Ислама.

Бойцы уже прибыли в Абу-Даби и проведут ближайшую неделю там. Оба активно делятся своими делами и планами в социальных сетях. Махачев продолжает мощнейшую подготовку под руководством Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса. Такой дуэт тренеров не даёт Исламу расслабиться, заставляет сутками проводить время в зале. Монотонная отработка ударов, постоянные спарринги… Не возникает никаких сомнений в том, что к бою россиянин подойдёт в оптимальном функциональном состоянии.

На этом фоне очень контрастно выглядит досуг Оливейры, который в Абу-Даби откровенно кайфует. Он с большим удовольствием разгуливает по торговым центрам и закупается дорогими вещами, вместе с командой отдыхает под громкую музыку и поздно возвращается в отель. А ещё Чарльз сдружился с футбольным фристайлером, с которым весело проводит время. На днях они посетили зоопарк, в котором устроили фотосессию с тигром, прогулялись с ним по вольеру.

Со стороны складывается ощущение, что один боец прилетел в ОАЭ с твёрдым намерением завоевать пояс, а второй развлекается и получает удовольствие от жизни. А на фоне сложностей с весогонкой, которые раньше сопровождали Оливейру, вариант с возможным выходом Александра Волкановски на замену бразильцу выглядит всё более реальным.

Чарльз Оливейра Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Оливейре стоит всерьёз задуматься над тем, что пора начинать пахоту перед титульным боем. Если Чарльз не возьмётся за ум, сверхмотивированный Махачев сотрёт его в порошок. С каждым днём Ислам становится всё более явным фаворитом этого противостояния. Изначальный план российского бойца заточен на то, чтобы быстро разобраться с соперником. Но, судя по последним новостям, чем дольше продержится Оливейра, тем больше проблем у него будет. У Чарльза осталось меньше недели на исправление ситуации.