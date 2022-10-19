3 года назад Бетербиев разбил украинскую легенду. И заодно уничтожил его карьеру. Видео

19 октября 2019 года по европейскому календарю состоялся объединительный чемпионский бой в полутяжёлом весе. Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик встретился с обладатем пояса IBF Артуром Бетербиевым. Для украинца это был первый поединок после выноса многолетнего гегемона Адониса Стивенсона, которого он едва не отправил на тот свет. Но всё ограничилось тем, что канадец просто закончил карьеру.

На тот момент Гвоздик котировался экспертами как сильнейший боец дивизиона. Хотя он был далеко не единственным чемпионом в весовой категории. Дмитрий Бивол ещё только осваивался в роли чемпиона, а Сергей Ковалёв сдавал позиции, несмотря на возвращение пояса. А Бетербиев был тёмной лошадкой. Он, как и Гвоздик, шёл без единого поражения в профи. Все победы Артур одержал досрочно. Но оппозиция была слабой — сбитый лётчик Габриэль Кампильо, посредственный британец Каллум Джонсон и босниец Радивое Калайджич.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик Фото: Ethan Miller/Getty Images

Тем не менее у Бетербиева был пояс IBF. И объединительный бой был важным шагом для построения наследия и выхода на следующий уровень. Примечательно, что они встречались в любителях в далёком 2009 году. Тогда победу нокаутом во втором раунде праздновал Бетербиев. Но в 2019-м выше котировался Гвоздик, которому на тот момент было 32 года, а Артуру было 34.

Однако российский боец с первых секунд запрессинговал украинца. За это ему воздалось нокдауном в конце первого раунда. Однако со стороны показалось, что Артур толкнул Александра, а не пробил. Но судья всё равно отсчитал украинского чемпиона. В перерыве тренер Гвоздика Тедди Атлас пошёл выяснять отношения с рефери.

Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.

Удивительно, но судейская комиссия штата Пенсильвания боя аннулировала нокдаун. И боковые судьи не вычли балл у Гвоздика. Беспрецедентный случай. Но это никак не сказалось на настрое Бетербиева, который продолжал прессинговать украинского визави. Гвоздик оказался не готов к такому уровню агрессии. Видимо, из-за этого он не пользовался своей антропометрией, хотя он выше Артура на 7 см.



Но в четвёртом раунде украинский чемпион делал то, что должен был со своими данными. Он работал с дальней дистанции, не подпускал к себе Бетербиева и расстреливал с дальней дистанции. А ещё он здорово уворачивался от нападок российского чемпиона. Но, начиная с пятого раунда, Артур начал перемалывать Гвоздика. В этом ему помогали удары по корпусу. Потому к середине боя Александр выглядел потрёпанным и еле дышал.

Неудивительно, что уже после шестого раунда Тедди Атлас эмоционально накачивал своего подопечного. Но этого запала не хватило надолго. Гвоздик мужественно отбивался в седьмом и восьмом раундах и в них выглядел не хуже россиянина. Однако было заметно, что он дрался из последних сил. И в девятом раунде «топливо» Александра закончилось — он больше не стеснялся клинчевать и висеть на Бетербиеве. В той трёхминутке Артур доминировал над украинцем и нанёс 23 силовых точных удара. В то время как Гвоздик ограничился пятью попаданиями.



В 10-м раунде мучения Гвоздика закончились. Бетербиев доминировал, и украинец всё-таки оказался в нокдауне. На этот раз Артур не упустил своего шанса и отправил Александра на канвас ещё два раза за оставшуюся минуту. Таким образом, Артур Бетербиев стал чемпионом мира по двум версиям. Он сломил одного из сильнейших полутяжей современности. То поражение настолько сильно ударило по Гвоздику, что тот объявил о завершении карьеры. Однако в августе этого года он сообщил, что намерен возобновить выступления.

Судейские записки боя Бетербиев — Гвоздик Фото: из личного архива Эвана Корна

В том бою удивило судейство. У двоих из трёх судей после девяти раундов лидировал Гвоздик, что поражает на фоне того, как Бетербиев набирал обороты и постепенно сминал украинца. Поэтому Артур вовремя включился и не стал доводить дело до судейского вердикта. Тем не менее та победа не придала должного буста и признания российскому чемпиону. Он заполучил это только после того, как взял третий пояс WBO в июне этого года. Только тогда эксперты всерьёз заговорили о том, что Канело Альварес не устоит перед мощью Бетербиева. Хотя ему сейчас 37 лет, а он до сих пор в прайме.



Поэтому надеемся, что Артур сможет сохранить эту форму и без проблем пройдёт Энтони Ярда. Чтобы в следующем году наконец-то состоялся бой за абсолютное чемпионство против Дмитрия Бивола.