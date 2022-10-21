UFC 280: Махачев — Оливейра. Где смотреть онлайн-трансляцию боя за титул в лёгком весе

Дата и время турнира UFC 280
Турнир UFC 280 состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на «Этихад Арене». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события. В соглавном поединке за титул чемпиона в легчайшем весе зарубятся его действующий обладатель Алджамейн Стерлинг и претендент Ти Джей Диллашоу. В главном событии вечера определят обладателя пояса чемпиона UFC в лёгком весе Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Также запланирован бой в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.
Предварительный кард турнира UFC 280 стартует в 17:00 по московскому времени. Основной — в 21:00 по Москве. Поединок Махачева и Оливейры ориентировочно начнётся не ранее 23:00.
Прямая трансляция боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра
Посмотреть трансляцию турнира UFC 280 с чемпионскими боями Махачев — Оливейра и Стерлинг — Диллашоу можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 280: Махачев – Оливейра
Основной кард
- Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
- Пётр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
- Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
- Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).
Предварительный кард
- Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
- Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
- Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
- Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
- Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
- Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
Материалы о турнире UFC 280
Прогноз на бои Махачев – Оливейра и Стерлинг — Диллашоу
Известный американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли поделился своими ожиданиями от чемпионского поединка между представителем России Исламом Махачевым и бойцом из Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Я просто обожаю карьеру Чарльза. Это здорово видеть, как долго он находится в UFC, его взлёты и падения, а также то, где он находится сейчас. Я всегда буду отдавать большее предпочтение ударнику, чем борцу. Поэтому мои симпатии на стороне Оливейры. Но, по сути, мне без разницы, кто победит в этом бою. Хотя было бы любопытно посмотреть, как Чарльз справится со всем этим», — рассказал Шон журналистам на пресс-конференции.
Бывший чемпион UFC американский ветеран Деметриус Джонсон высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу,
«Глядя на Ти Джея, я вижу, что он прошёл через множество войн. Стерлинг же сейчас переживает расцвет. Он выглядит здоровым, большим и готов повиснуть на сопернике как рюкзак. Он знает, в чём хорош, не так ли? И отлично смотрелся в бою с Петром Яном.
Я отдаю преимущество Алджамейну Стерлингу. Когда смотрю на него, то он кажется здоровым и счастливым. И он готов принять на себя роль рюкзака. А когда атлет занимает определённое положение, то становится более опасным», – сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу The Schmo.
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