За Махачева лишь букмекеры — и Гэтжи. Почему звёзды UFC уверены в поражении Ислама

Всегда приятно, когда в главном бою турнира UFC выступает российский спортсмен. Ещё лучше, когда это главный турнир осени, если не всего календарного года. Само собой, мы говорим про титульный бой Ислама Махачева: на UFC 280 наш соотечественник будет бороться за чемпионский пояс в лёгком весе. Соперником друга Хабиба Нурмагомедова станет опытнейший Чарльз Оливейра. Дагестанец идёт на серии из десяти побед, и букмекеры считают его фаворитом. Но большинство профессиональных бойцов ставят на бразильца. Почему?

Сообщество спортсменов настолько уверено в победе Чарльза, что противоположные мнения уже воспринимаются с большим удивлением. Смотрите, что рассказал Чейл Соннен: «Гэтжи наконец-то выбрал фаворита главного боя на турнире UFC 280. Он сказал, что, скорее всего, Ислам одержит победу судейским решением. Слышал, как шесть бойцов из лёгкого дивизиона высказывались по этому бою, и только один взял победу Ислама, и это Гэтжи. Меня это удивляет».

Мало того, Гилберт Бёрнс и вовсе выразил готовность поставить $ 50 тысяч на победу Оливейры. Знаменитые Энтони Смит, Конор Макгрегор и Майкл Биспинг тоже не верят в Махачева. Конечно, есть и противоположные мнения, особенно среди российских спортсменов. Но почему же бóльшая часть коллег ставит на Чарльза? Ведь у Махачева шикарная полоса побед, невероятные умения в партере и Хабиб — экс-чемпион UFC — в качестве наставника и друга. Что не так с дагестанцем?

Для начала нужно понять, что Оливейра за последние годы стал заслуженно пользоваться огромным уважением. Каждая защита пояса в исполнении бразильца, если забыть последнее взвешивание, была великолепна: Чарльз показал, что умеет противостоять топовым оппонентам, отлично держит удар и обладает настоящим чемпионским духом. На счету Махачева таких подвигов пока нет — против реальных звёзд он ещё не дрался. Если не считать Дэна Хукера, который проиграл четыре из пяти последних боёв.

Вдобавок у Оливейры сейчас словно нет слабых мест. Его ударная техника даже догнала умения в партере — непонятно, как Махачев вообще собирается его побеждать. Может, у Ислама и лучше борьба, но опыта чемпионских схваток у него точно нет. Поэтому бóльшая часть звёзд и ставит на победу бразильца. Будем надеяться, что прогнозы Соннена, Макгрегора и Бёрнса окажутся несостоятельными. России нужен новый чемпион UFC, и Махачев отлично годится на эту роль. У него есть почти всё.