Иржи проделал рискованный трюк со своим организмом. Чемпион UFC идёт на безумство

10 декабря состоится матч-реванш между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой и бывшим обладателем пояса Гловером Тейшейрой. Первый бой прошёл в июне 2022-го и завершился победой чеха, который задушил бразильца в пятом раунде. Теперь Прохазка, который провёл всего лишь три поединка в UFC, готовится к первой в карьере защите пояса. И с каждым разом его методы выглядят всё более безумно!

Прохазка дебютировал в UFC в 2020 году, а до этого на протяжении четырёх лет жил в Японии. Он буквально пропитался колоритом страны, а также сильно изменился в психологическом плане. Иржи посвятил себя изучению боевой философии, поэтому теперь свято чтит кодекс Бусидо. Именно в Японии Дениса начал практиковать различные нестандартные способы подготовки к боям.

Иржи именно в кодексе Бусидо вычитал, что для достижения совершенства мастера тренировали один удар на протяжении суток. Он принял решение последовать пути самурая и ушёл в горы. Прохазка по неопытности взял с собой слишком мало воды, которая закончилась уже через 12 часов. Но чешский боец не сдался и продолжил отрабатывать приём, выдержав такую невероятную тренировку.

Перед турниром UFC 275 Прохазка работал в одном тренировочном лагере с Джоном Джонсом. Ожидалось, что в бою с Тейшейрой придётся работать именно в стойке, поэтому легендарный американец стал постоянным спарринг-партнёром. А чтобы прокачать свои навыки ещё сильнее, чех ежедневно дрался… с деревьями.

Иржи Прохазка чешский боец UFC «Хорошая тренировка для тела. Считаю, что оно должно быть похожим на камень. Если я научусь проходить сквозь тело оппонента за счёт своей техники, то стану ещё более опасным. Я ежедневно выполняю это упражнение и наношу по 500 ударов по дереву. После этого я бью по мешку, и это мне кажется совсем лёгкой работой. Если вы хотите творить что-то невероятное, то вы должны тренироваться подобным образом».

Гловер Тейшейра и Иржи Прохазка Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Казалось, самые безумные вещи Прохазка уже попробовал, но перед защитой чемпионского пояса он решил применить ещё более странный способ подготовки. Иржи рассказал, что провёл три дня в тёмной комнате, чтобы поработать над ментальными силами.

«Полная темнота на три дня. Так спокойно можно работать со своими демонами и тренировать всё, что только можно. Но я не хотел бы говорить о многом, потому что это моё личное. Это самое большое удовольствие — нужно достичь момента, где время заканчивается. Это очень полезно. Остаёшься наедине с собой. И никого вокруг. Это было впервые, когда я сделал это без еды, была лишь вода. Всё гораздо жёстче, когда еды нет. Все процессы в организме протекают намного интенсивнее. Мозг работает активно».

Иржи Прохазка Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Прохазка – настоящий безумец, который горит своим делом и свято чтит принципы. Но такая подготовка может быть опасной, сказаться на состоянии здоровья бойца. Бой с Тейшейрой ответит на вопрос, помогут ли такие адские практики защитить пояс.