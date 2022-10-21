Пётр Ян победил ещё до боя. Розовый пудель силён только в социальных сетях

22 октября в Абу-Даби состоится самый русский турнир UFC. В главном событии Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за титул в лёгком весе. А любимец всех россиян Пётр Ян поборется за титульный шанс в полулёгком дивизионе. И, чтобы вы понимали, простой парнишка из Омска будет драться с Розовым пуделем.

Это прозвище Шону О’Мэлли дал сам Пётр. Соперник ему достался весёлый. Американец живёт в штате, где легализован каннабис. И Шон в полной мере пользуется этими плюшками. В том числе и в те моменты, когда ему следовало бы готовиться к главному поединку в его карьере.

Боец клуба “Архангел Михаил” на протяжении всего этапа подготовки к бою вёл себя крайне сдержанно. Мы привыкли к тому, что Пётр разгоняет перед боями эмоции, конфликтует с соперниками и всячески подогревает интерес к своим противостояниям. Здесь же, на удивление, тишь, гладь, да всеобщая благодать. Но это только казалось. Внутри у Петра настоящий вулкан страстей.

“Я прямо сейчас могу забрать у него [Алджамейна Стерлинга] пояс. Я понимаю всё. Но сейчас у меня цель — Пудель. А после я буду драться либо со Стерлингом, либо с Диллашоу», — сказал Ян на пресс-конференции. И в этом весь Пётр. Он может сколь угодно долго держать покер-фэйс, но его страсть и бойцовский дух не спрятать.

Весь остальной турнир может проходить на взаимном уважении. Сколь бы ни были напряженными дуэли взглядов, это всё — политес. Мы ждали стердаун Петра и Шона. И боксёр из Омска нас не разочаровал! “Не вынесла душа поэта!” Петр ударил соперника ещё до старта поединка. И стало ясно — этот бой будет самым захватывающим на турнире.

«Я бы тоже себя толкнул», — написал американский боец в своих социальных сетях, добавив фото инцидента. У вас ещё есть вопросы о том, что будет в субботу? У нас — нет.

Да, Ислам великолепно владеет искусством борьбы. И он буквально измочалит Оливейру. И, скорее всего, заберёт титул, которым владел его лучший друг — Хабиб. Но самая настоящая драка будет в поединке Яна и О’Мэлли. И это понятно уже сейчас. Здесь будет противостояние двух разных мироощущений. Правильный во всех смыслах Пётр и разнузданный и порицающий всякий порядок американец. Ох, как мы ему заранее сочувствуем.

Пётр, удачи и победы!