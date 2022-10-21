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UFC 280: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, Пётр Ян — Шон О'Мэлли, где смотреть бой и турнир в Абу-Даби, взвешивание

UFC 280: Махачев — Оливейра. Сделает ли бразилец вес? С кем драться Исламу? LIVE
Игорь Брагин
UFC 280: Махачев — Оливейра, взвешивание
Комментарии
Сумеет ли чемпион сделать вес в этот раз или снова опозорится?

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE

Главный вопрос турнира — сможет ли бразильский чемпион сделать вес. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию процедуры взвешивания.

Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра Полный кард UFC 280
Live Игорь Брагин

Боец клуба “Архангел Михаил” на протяжении всего этапа подготовки к бою вёл себя крайне сдержанно. Мы привыкли к тому, что Пётр разгоняет перед боями эмоции, конфликтует с соперниками и всячески подогревает интерес к своим противостояниям. Здесь же, на удивление, тишь, гладь, да всеобщая благодать. Но это только казалось. Внутри у Петра настоящий вулкан страстей.

Подробнее на «Чемпионате»:

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07:20 Игорь Брагин

Могу забрать пояс прямо сейчас, но цель — Пудель

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян выразил уверенность, что после поединка с американцем Шоном О’Мэлли он будет сражаться за чемпионский пояс с победителем пары Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу.

«Я прям сейчас могу забрать у него [Алджамейна Стерлинга] пояс. Я понимаю всё. Но сейчас у меня цель — Пудель. А после я буду драться либо со Стерлингом, либо с Диллашоу», — сказал Ян на пресс-конференции UFC.

07:19 Игорь Брагин

Махачев — о Хабибе: сидит и орёт на нас

Ислам Махачев рассказал, как проходят тренировки под руководством наставника и друга Хабиба Нурмагомедова,.

«В Дагестане он не так часто в зал приходит, бывает, вместе тренируемся. Но на выездах, я думаю, он играет главную роль. А здесь у нас есть другие специалисты, ударники, борцы… Спарринги, я считаю, это основной этап твоей подготовки, когда ты ближе к бою. И там главные подсказки: где не доработал, какой раунд выиграл, где надо добавить – именно это он контролирует.

Сложно ли воспринимать его как наставника? Сложнее под его руководством тренироваться. Он всегда пахал сам. И сейчас, так как он не тренируется, то плохо контролирует нагрузки. Мы и так уставшие после 7-8 раундов, потом он ещё три раунда борьбы делает, а после всей борьбы у него ещё задания бывают. Он там сидит и орёт на нас. Это очень тяжело бывает», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

07:14 Игорь Брагин

Бой жизни для Махачева. И Хабиба!

После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?

07:13 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра

Турнир UFC 280 с главным боем Ислам Махачев — Чарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.

07:13 Игорь Брагин

Главный вопрос, учитывая, что чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра уже проваливал весогонку, справится ли он на этот раз? У Ислама есть отличный пример — Хабиб. Тут мы полностью уверены. А вот с бразильцем могут быть проблемы.

07:12 Игорь Брагин

Полный кард UFC 280

Основной кард

  • Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
  • Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
  • Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
  • Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
  • Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).

Предварительный кард

  • Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
  • Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
  • Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
  • Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда (полулёгкий вес);
  • Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
  • Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
  • Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
  • Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
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