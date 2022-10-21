UFC 280: Махачев — Оливейра. Сделает ли бразилец вес? С кем драться Исламу? LIVE

Махачев — о Хабибе: сидит и орёт на нас

Ислам Махачев рассказал, как проходят тренировки под руководством наставника и друга Хабиба Нурмагомедова,.



«В Дагестане он не так часто в зал приходит, бывает, вместе тренируемся. Но на выездах, я думаю, он играет главную роль. А здесь у нас есть другие специалисты, ударники, борцы… Спарринги, я считаю, это основной этап твоей подготовки, когда ты ближе к бою. И там главные подсказки: где не доработал, какой раунд выиграл, где надо добавить – именно это он контролирует.



Сложно ли воспринимать его как наставника? Сложнее под его руководством тренироваться. Он всегда пахал сам. И сейчас, так как он не тренируется, то плохо контролирует нагрузки. Мы и так уставшие после 7-8 раундов, потом он ещё три раунда борьбы делает, а после всей борьбы у него ещё задания бывают. Он там сидит и орёт на нас. Это очень тяжело бывает», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.