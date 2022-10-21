Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз

22 октября на Бойцовском острове нас ждёт главный турнир года UFC 280. Однако за несколько минут до начала процедуры взвешивания случился апсет. Друг Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов снялся с боя по медицинским показателям, из-за которых не смог уложиться в вес. Это уже не первый случай, когда российский боец снялся по личным причинам.

Чтобы вы понимали, насколько это серьёзно, приведём пару цифр. Зубайра провёл в UFC восемь боёв, в которых одержал пять побед. Это последний позитивный факт про бойца из команды Хабиба. В последних пяти боях Тухугов победил только дважды. За восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. Из этих восьми лет около 3,5 года он провёл вне октагона — два года дисквалификации из-за проваленного допинг-теста и год отстранения за нападение на лежащего Конора Макгрегора.

Хотя в своё время на него делали большую ставку. Причём за Тухугова очень сильно печётся сам Хабиб Нурмагомедов. Он едва ли не чаще всех фигурирует в соцсетях Орла, соперничая в этом плане с Исламом Махачевым и братьями Хабиба. Но он и близко не смог раскрыть тот потенциал, о котором говорил Нурмагомедов в прошлом году.

«Да, я с этим абсолютно согласен [что он не раскрыл свой потенциал даже на 50%]. Я Зубе всегда говорю, что есть бойцы, которые входят в топ-10 или в топ-15 UFC, и я видел, как он работал со многими бойцами. И вообще, как он с нами работает, с Исламом, со мной, с другими ребятами из команды, которые очень хорошо выступают.

Ну у него потенциал огромный, может бить, может бороться, скорость есть, дух есть, всё есть. Вот в последнем бою он чуть-чуть себя показал. Не все знают, но у него была очень серьёзная травма, и не на все 100% он выступил. Но всё-таки он очень хорошо выступил, и многие даже не ожидали от него. Хотя для меня не стало такой новостью — подрался хорошо, выиграл, я считаю, что он обязан был выиграть. И я думаю, у него очень большой потенциал, очень хороший потенциал попасть как минимум в топ-10 полулёгкого веса в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Когда Тухугова отстранили за потасовку с Макгрегором, Нурмагомедов заступился за него, включив шантажные рычаги. Тогда и Хабиб мог уйти из UFC. Поэтому Дана Уайт вернул Зубайру в ростер. Сейчас причин держать опального бойца нет. Восемь лет в UFC, восемь боёв, семь отменённых схваток, шесть отмен по вине россиянина и около 3,5 года дисквалификации. Поэтому большой сенсации из увольнения такого бойца не будет.