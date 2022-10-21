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UFC 280: Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда, причина отмены боя, драка с Макгрегором

Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
Денис Дорофеев
UFC 280: Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда
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Похоже, звёздным часом Зубайры Тухугова останется избиение лежачего Макгрегора.

22 октября на Бойцовском острове нас ждёт главный турнир года UFC 280. Однако за несколько минут до начала процедуры взвешивания случился апсет. Друг Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов снялся с боя по медицинским показателям, из-за которых не смог уложиться в вес. Это уже не первый случай, когда российский боец снялся по личным причинам.

Чтобы вы понимали, насколько это серьёзно, приведём пару цифр. Зубайра провёл в UFC восемь боёв, в которых одержал пять побед. Это последний позитивный факт про бойца из команды Хабиба. В последних пяти боях Тухугов победил только дважды. За восемь лет выступлений у него сорвалось семь боёв, шесть из которых по его вине. Из этих восьми лет около 3,5 года он провёл вне октагона — два года дисквалификации из-за проваленного допинг-теста и год отстранения за нападение на лежащего Конора Макгрегора.

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Хотя в своё время на него делали большую ставку. Причём за Тухугова очень сильно печётся сам Хабиб Нурмагомедов. Он едва ли не чаще всех фигурирует в соцсетях Орла, соперничая в этом плане с Исламом Махачевым и братьями Хабиба. Но он и близко не смог раскрыть тот потенциал, о котором говорил Нурмагомедов в прошлом году.

«Да, я с этим абсолютно согласен [что он не раскрыл свой потенциал даже на 50%]. Я Зубе всегда говорю, что есть бойцы, которые входят в топ-10 или в топ-15 UFC, и я видел, как он работал со многими бойцами. И вообще, как он с нами работает, с Исламом, со мной, с другими ребятами из команды, которые очень хорошо выступают.

Ну у него потенциал огромный, может бить, может бороться, скорость есть, дух есть, всё есть. Вот в последнем бою он чуть-чуть себя показал. Не все знают, но у него была очень серьёзная травма, и не на все 100% он выступил. Но всё-таки он очень хорошо выступил, и многие даже не ожидали от него. Хотя для меня не стало такой новостью — подрался хорошо, выиграл, я считаю, что он обязан был выиграть. И я думаю, у него очень большой потенциал, очень хороший потенциал попасть как минимум в топ-10 полулёгкого веса в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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Когда Тухугова отстранили за потасовку с Макгрегором, Нурмагомедов заступился за него, включив шантажные рычаги. Тогда и Хабиб мог уйти из UFC. Поэтому Дана Уайт вернул Зубайру в ростер. Сейчас причин держать опального бойца нет. Восемь лет в UFC, восемь боёв, семь отменённых схваток, шесть отмен по вине россиянина и около 3,5 года дисквалификации. Поэтому большой сенсации из увольнения такого бойца не будет.

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