Американке пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Но и без них в основном карде будет на что посмотреть. Интересной получилась и процедура взвешивания, практически все бойцы смогли вписаться в установленные границы.
Были и исключения. Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян вышла к весам с измождённым видом. Казалось, что она понимала результаты процедуры ещё до её начала. Но сдаваться девушка не собиралась. Она попросила вынести ширму и начала активно оголяться. После этого Чукагян ушла за ткань и осталась совершенно без одежды, но сделать вес так и не смогла. Расстроенная спортсменка приняла участие в традиционной церемонии фотографирования на весах, но было заметно, как тяжело ей даётся дальнейшее нахождение в зале.
Кэтлин Чукагян
Фото: Кадр с церемонии взвешивания
22 октября Чукагян проведёт бой с француженкой Манон Фиоро. Этот поединок был включён в главный кард и вызывает большой интерес фанатов смешанных единоборств. Американка входит в топ-10 женского рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Кроме того, девушка удерживает большое количество рекордов UFC (по количеству боёв и побед в истории женского наилегчайшего веса, выброшенных ударов в одном поединке). А ещё она идёт на стрике из четырёх побед.
И победный стрик, и перспективы Чукагян пока выглядят туманными. На взвешивании перед UFC 280 она выглядела настолько измученной, что показать весь свой потенциал в октагоне может быть очень непросто. У девушки есть чуть больше суток на исправление ситуации.
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