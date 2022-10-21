Американке пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Но и без них в основном карде будет на что посмотреть. Интересной получилась и процедура взвешивания, практически все бойцы смогли вписаться в установленные границы.

Были и исключения. Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян вышла к весам с измождённым видом. Казалось, что она понимала результаты процедуры ещё до её начала. Но сдаваться девушка не собиралась. Она попросила вынести ширму и начала активно оголяться. После этого Чукагян ушла за ткань и осталась совершенно без одежды, но сделать вес так и не смогла. Расстроенная спортсменка приняла участие в традиционной церемонии фотографирования на весах, но было заметно, как тяжело ей даётся дальнейшее нахождение в зале.

Кэтлин Чукагян Фото: Кадр с церемонии взвешивания

22 октября Чукагян проведёт бой с француженкой Манон Фиоро. Этот поединок был включён в главный кард и вызывает большой интерес фанатов смешанных единоборств. Американка входит в топ-10 женского рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Кроме того, девушка удерживает большое количество рекордов UFC (по количеству боёв и побед в истории женского наилегчайшего веса, выброшенных ударов в одном поединке). А ещё она идёт на стрике из четырёх побед.

И победный стрик, и перспективы Чукагян пока выглядят туманными. На взвешивании перед UFC 280 она выглядела настолько измученной, что показать весь свой потенциал в октагоне может быть очень непросто. У девушки есть чуть больше суток на исправление ситуации.