Ян вернулся в чемпионскую гонку. Пётр эталонно разобрал долговязого американца год назад

22 октября на Бойцовском острове состоится турнир UFC 280. В основном карде выступит экс-чемпион в легчайшем весе Пётр Ян. Противостоять ему будет экстравагантный американец Шон О’Мэлли. Это не первый случай, когда Петру будет противостоять спортсмен, который гораздо выше нашего бойца. Разница в росте между ними 9 см (Ян — 171 см, О’Мэлли — 180 см).

Такой же рост, как и у Сахарного, имеет Кори Сэндхаген. В прошлом году именно Кори противостоял Петру. Тогда на кону стоял пояс временного чемпиона UFC, так как регулярный чемпион Алджамейн Стерлинг снялся с октябрьского реванша из-за травмы.

У Яна был простой около полугода. А Сэндхаген в последний раз дрался против Ти Джея Диллашоу в конце июля 2021 года. Тогда близким решением судей победу одержал Диллашоу. Из-за неготовности Стерлинга Кори получил второй шанс. Таким образом, у американца был месяц на подготовку к самому важному бою в карьере. По сути, это короткое уведомление.



Тем не менее Сэндхагена нельзя недооценивать из-за проигрышей Стерлингу (удушающим приёмом в первом раунде) и Диллашоу (раздельным решением). Это долговязый ударник, способный доставить немало проблем Яну в стойке. Поначалу так оно и было. Сэндман (прозвище Сэндхагена. — Прим. «Чемпионата») перебивал россиянина и брал своё за счёт антропометрии. Ян принимал на себя большинство ударов американца и иногда выбрасывал лоу-кики.

Видео доступно на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC Russia.

Во втором раунде Пётр начал набирать обороты. Он меньше застаивался перед Кори. В конце пятиминутки он смог подобрать оптимальную дистанцию, откуда проходили серийные атаки. Третий раунд стал поворотным — Ян окончательно прибрал к себе инициативу. Он задавал темп и ход поединка. Теперь Пётр раз за разом взламывал редуты долговязого американца. Кульминацией этого перформанса стал нокдаун в исполнении нашего бойца из бэкфиста и левого хука.

Сэндман был явно обескуражен таким развитием событий. Хотя секунданты пытались эмоционально накачать его. Но этого было недостаточно, так как в углу Яна работали настоящие профессионалы в лице Кайрата Нурмаганбетова и Андрея Октябринского, дававшие россиянину точечные советы по взлому соперника. И Пётр неукоснительно следовал им.

Пётр Ян и Кори Сэндхаген Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Поэтому чемпионские раунды также ушли к россиянину. Он доминировал во всех компонентах. Даже когда Сэндхаген переводил нашего бойца в партер, Пётр всё контролировал и выходил из захватов без особых проблем. И в пятом раунде исход боя стал для очевиден. Ян дважды успешно пробил хай-кик, причём от второго американец отлетел к сетке. Кто знает, что было бы, если бы это случилось не на последних секундах боя, а в середине раунда?



Тем не менее у Кори накопилось больше значимых ударов, чем у Яна — 169 против 149. Но у Петра выше процент попаданий — 55% против 37%. Поэтому судьи единогласно отдали победу российскому бойцу, выставив одинаковые 49-46. Ян выдал эталонный перформанс, благодаря которому он заполучил пояс временного чемпиона и возможность сразиться с Алджамейном Стерлингом.

Наш боец продемонстрировал невероятную способность перестраиваться по ходу схватки. К сожалению, невероятный дуэт секундантов Нурмаганбетов-Октябринский не получил американскую визу. И Пётр провёл блёклый реванш со Стерлингом. Будем надеяться, что Ян проведёт ещё один яркий бой на Бойцовском острове.

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