Махачева жёстко нокаутировали в первом раунде! Вспоминаем главный провал в карьере Ислама

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 280, главным событием которого станет поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Титульный бой приковывает к себе повышенное внимание. Дополнительно подогревает интерес и то обстоятельство, что россиянин попытается завоевать пояс именно в битве с бразильцем. Главное, чтобы Ислама не настигли флешбэки из 2015 года.

23 мая 2015 года Махачев триумфально дебютировал в UFC. Он встречался с американцем Лео Кунцем и задушил соперника во втором раунде. Поэтому перспективный россиянин получил ещё одну возможность проявить себя. На UFC 192 его ждал бой с бразильцем Адриану Мартинсом. Опытный противник постоянно выступал в крупной бразильской организации Jungle Fight, где даже становился чемпионом в лёгкой весовой категории, дрался в Strikeforce со статистикой 23-6. А в UFC Мартинс успел выиграть три поединка, проиграв только Дональду Серроне.

Бой Ислама Махачева Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Махачев после победы над Кунцем был уверен в собственных силах. Он начал поединок с Мартинсом активно, нанёс несколько неплохих ударов по корпусу. Но россиянина сгубило то, что не было даже попыток перевести соперника в партер, бой проходил в стойке. На исходе второй минуты Ислам перешёл в атаку и рассчитывал достать бразильца, но тот уклонился и вырубил Махачева жесточайшим боковым справа. Адриану бросился добивать россиянина, но моментально вмешался судья, который остановил поединок.

Позже Махачев и сам признался, что его погубила именно самоуверенность, которая заставила Ислама остаться в стойке, принять открытую рубку.

Ислам Махачев российский боец UFC «Я был очень готов. Мы смотрели, разбирали его бои. Во всех поединках он делал атаку и сразу начинал отдыхать, потому что был возрастной. Он много отдыхал, восстанавливался. Было видно, что он в бою устаёт. План был такой, чтобы просто дать темп. В голове было, что, если устану я, он устанет в два раза больше. Такой был план. Ничего не получилось. В самом начале боя я нарвался на встречный удар, и судья остановил. У меня в голове не было такой мысли, что меня может кто-то ударом остановить. У меня никогда не было нокдаунов. Я вообще не был в таком состоянии. На тренировках пропускал сильные удары, я не чувствовал их. Такая самоуверенность была сильная. Просто бросался на него. Для меня это послужило уроком. Любой удар может быть последним. Я верующий человек, значит, так было суждено. Дальше — облегчение».

Семь лет назад Махачев делал первые шаги в UFC и оступился, напоровшись на опытного бразильца. Теперь встать на пути Ислама к титулу попытается другой представитель этой страны – Чарльз Оливейра. Опыт прошлого должен помочь россиянину уехать из Абу-Даби с поясом.