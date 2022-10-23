Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца

Если чего-то очень сильно ждёшь, оно обязательно происходит. Вот и бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой, которого мы ожидали так долго, наконец-то состоялся в Абу-Даби. Россиянин и бразилец оспаривали чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Формально титул был вакантным: на прошлой защите Оливейра не сумел сделать нужный вес, хотя и победил в чемпионском бою Джастина Гэтжи. Но на деле все считали Чарльза действующим чемпионом, а Ислама — претендентом на пояс.

Впрочем, оба бойца подошли к схватке с грандиозными сериями из десяти побед за плечами. Оливейра перебил почти всех топов, у Махачева соперники оказались чуть мельче по статусу. Но выделить фаворита в чемпионском бою было невозможно: букмекеры прочили победу Исламу, большинство профессиональных бойцов верили в его соперника. Разные стили, разная история, разные козыри — противостояние Оливейры и Махачева вызывало гигантский интерес. И, забегая вперёд, — ни капли не разочаровало.

Перед боем Оливейра пожал руку Махачеву и тепло поприветствовал его угловых. Зато уже на старте боя Чарльз полетел ногой вперёд — выглядело это красиво. После недолгой работы в стойке бойцы переместились в партер. Сверху находился Ислам, но бразилец активно сопротивлялся и проводил попытки поймать оппонента замком. Тем не менее россиянин продолжал грамотно контролировать Оливейру, постепенно того изматывая. Первый раунд Махачев забрал невероятно уверенно.

Следующий раунд начался с упорного противостояния в клинче. И снова дагестанец находился в чуть более доминирующей позиции. Потом спортсмены с переменным успехом работали в стойке — до опасных попаданий не доходило. Пока Махачев внезапно не опрокинул оппонента невероятным правым боковым! Оливейра рухнул на канвас, после чего Ислам быстро и хладнокровно вышел на болевой приём, вынудив бразильца сдаться. В лёгком весе UFC новый чемпион!

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Что тут сказать — гениальное выступление Махачева. Дагестанец уверенно расправился с чемпионом, который ранее несколько раз защитил титул. Ислам оказался лучше не только в партере, но и в стойке. Сложно было представить более удачный поединок. Махачев доказал, что не зря считается наследником великого Хабиба. Который, кстати, сразу после объявления результатов поднял своего лучшего друга на плечи и понёс — со счастливой улыбкой. Россия получила нового чемпиона в лёгком весе!