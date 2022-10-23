«Худшее ограбление в истории UFC». Судьи «убили» самобытного паренька из России

Сегодня, 22 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся главный турнир года – UFC 280. Его украшением стал претендентский поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли. Беспощадный доминировал на протяжении всего боя, но пропускал опаснейшие атаки соперника. А в третьем раунде Ян получил серьёзнейшую сечку и был буквально залит кровью. И всё равно не возникало особенных сомнений в том, что российский боец заберёт победу и получит шанс вернуть себе пояс. А после прозвучавшего судейского решения в шоке был даже сам О’Мэлли.

Единого мнения по бою не было, Ян проиграл раздельным судейским решением. И зрители «Этихад Арены» начали освистывать судей. На Петра было больно смотреть. Он потерпел второе поражение подряд, причём каждый раз вердикт был очень спорным. По бою россиянин смотрелся ярче, полностью превзошёл соперника в борьбе. Примечательно, что и концовка осталась за Беспощадным. Но, видимо, судей слишком сильно впечатлил удар, после которого лицо Яна и оказалось залитым кровью. Все они единогласно отдали третий раунд американскому бойцу. В итоге цифры на судейских записках были в пользу О’Мэлли – 29-28, 29-28, 28-29.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

В бешенстве была не только арена, известные бойцы также моментально начали высказываться негативно в сторону судейства. Сначала об этом заявил Генри Сехудо. «Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в своих социальных сетях, отметив в записи президента UFC Дану Уайта.

Не остался в стороне и боец UFC Александар Ракич: «Мне жаль Яна. Этого парня ограбили второй раз подряд».

Жаль, но самобытного российского паренька нагло сливают. UFC делает ставку на эпатаж, фриков и ярких персонажей. Сразу после боя с Алджамейном Стерлингом Ян уже сказал о том, что его «нагло обокрали». Видимо, той фразы россиянину не простили. Пётр пытался перед поединком с О’Мэлли делать шоу. Но потолкаться с Шоном ему не дали, а фразы про «розового пуделя» и «продажную женщину» не удивили. Организация выбрала вызывающего американца, который с 11-й позиции в рейтинге легчайшего веса сразу взлетел до титульника с Алджамейном Стерлингом.

Для Яна это поражение перечёркивает все шансы в ближайшей перспективе попытаться вернуть себе чемпионский пояс. Но сдаваться и опускать руки Беспощадный совершенно точно не станет. Возможно, следующим соперником Петра станет другой проигравший на UFC 280 – Ти Джей Диллашоу. Правда, легендарному американцу для начала нужно подлечить плечо, которое он травмировал в чемпионском бою.