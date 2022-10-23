«Ты пошёл против воли отца и сбежал». Конор снова подло провоцирует Хабиба

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся самый важный турнир года – UFC 280. Его главным событием стал титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Легендарный Хабиб Нурмагомедов выводил россиянина в октагон в качестве тренера. Поединок закончился уверенной победой подопечного Орла, который завоевал заветный пояс. А после его завершения вновь решил хайпануть ирландец Конор Макгрегор, для которого конфликт с Хабибом становится делом всей жизни.

После боя Ноториус выкатил в своих социальных сетях целый пост, в котором обратился к Нурмагомедову. Он несколько раз оскорбил Хабиба, упрекнул в том, что Орёл пошёл против воли Абдулманапа. А ещё дерзкий ирландец в очередной раз заявил, что может спокойно сломать систему боя, которая теперь передана Исламу Махачеву.

Конор Макгрегор ирландский боец UFC «У меня есть система, которая навредит этому стилю боя, я говорю вам, ребята. Ты дерьмовый спортсмен. Закрой свой жирный рот. Сегодня ты ничего не сделал, кроме того, что пошёл против воли отца и сбежал. План отца не выполнен, приятель. Ты это знаешь. Твои люди знают это и говорят о тебе».

Прошло уже больше четырёх лет с того самого знакового поражения Макгрегора от Нурмагомедова, а Ноториус всё никак не успокоится. Он продолжает пользоваться любой возможностью наброситься на своего злейшего врага. Правда, с каждым разом его выпады становятся всё более беззубыми. Если праймовая версия Конора ловко жонглировала яркими фразами, поддевала и била в самую точку, то теперь ирландец скатывается в огульные оскорбления, всё чаще пытается задеть Орла упоминаниями об умершем отце.

Конор Макгрегор Фото: Christian Petersen/Getty Images

Конор всё больше теряет самообладание. Он то пытается задеть Хабиба, то провоцирует в социальных сетях Петра Яна, то на полном серьёзе наезжает на безобидного блогера Хасбика и обещает избить его. К сожалению, легенда UFC своими руками убивает всё уважение к своей персоне, позорится всё больше. Даже после этого поста в адрес Орла он долго не продержался, струсил и удалил запись со своей страницы.

Хабиб уже давно перестал реагировать на все провокации Макгрегора, потому что постоянно ищет новые вызовы. Он провёл феноменальную карьеру бойца, а теперь ещё и блистательно дебютировал в качестве тренера. Его тандем с Исламом Махачевым с первой попытки вернул пояс чемпиона UFC в лёгком весе в Россию. А вот Конор становится всё дальше от октагона. Складывается ощущение, что «драться» в социальных сетях ирландцу намного интереснее, чем пытаться реанимировать угасающую карьеру!