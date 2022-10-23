«Где этот коротышка?» Махачев слишком возгордился — и выбрал неправильного соперника!

Завершившийся турнир UFC 280 оказался триумфальным для Ислама Махачева. Россиянин сенсационно уверенно расправился с Чарльзом Оливейрой, став новым чемпионом UFC в лёгком весе. Победа стала для Ислама 11-й подряд в промоушене: теперь лучший друг Хабиба Нурмагомедова стал полноценной суперзвездой. Естественно, что Махачев сразу стал целью для всех топовых легковесов. И, кстати, не только легковесов — кажется, что следующий соперник для Ислама уже найден. Это Алекс Волкановски!

Бессменный чемпион полулёгкого веса и первый номер рейтинга P4P сразу после победы Махачева забрался в октагон, чтобы бросить вызов новому владельцу пояса. Ислам выразил готовность к поединку и даже заявил, что готов драться в Австралии — на родине Волкановски. Видимо, всё было заранее спланировано Даной Уайтом: вопрос заключался только в том, Оливейра или Махачев будет противостоять Алексу. Который, кстати, был на UFC 280 запасным и успешно сделал вес — просто на всякий случай. Что лишь подчёркивает его профессионализм.

Махачев, кстати, на пресс-конференции объяснил своё желание подраться с Волкановски: «Где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда. У меня новая цель — быть № 1 вне зависимости от весовых категорий. Поэтому я должен полететь в Австралию, чтобы побить этого парня». Мотивация Ислама вполне понятна — он идёт по следам Хабиба, который в конце карьеры тоже взобрался на вершину рейтинга P4P. И хочет повторить путь Орла как можно скорее. Но пока решение Махачева выглядит ошибкой.



Волкановски не просто так считается лучшим бойцом UFC вне весовых категорий. Австралиец — невероятный профессионал, не проигрывающий с 2013 года. Алекс перебил всех топовых соперников в своём дивизионе, некоторых даже по нескольку раз. Немудрено, учитывая, что у него практически нет слабых мест — Волкановски великолепен. Устав от доминирования, Великий захотел перебраться в лёгкий вес. С габаритами проблем не будет: раньше чемпион вообще весил за 90 килограммов и отлично себя чувствовал.

Зачем Махачеву такой невероятно сложный соперник сразу после получения долгожданного титула? Да ещё и в ближайшем феврале, как этого требует безжалостный Хабиб? Для начала Исламу стоило бы как следует отдохнуть — он заслужил отпуск как никто другой. Да и оппонента для первой защиты можно было подобрать попроще: у Хабиба, возглавляющего команду Махачева, достаточно для этого влияния. У Волкановски и так есть пояс, он может подождать ещё немного.



Но команда Махачева решила идти ва-банк, подняв ставки до максимума. В случае победы можно возглавить рейтинг P4P и вообще поднять акции Ислама буквально до небес. В случае поражения – будут большие проблемы, ведь мало кто помнит чемпионов, которые не провели даже одной успешной защиты. Будем надеяться, что Махачев справится с этим вызовом. Пока же кажется, что новоиспечённый чемпион немного торопится в погоне за наследием. Выбрал слишком высокий уровень сложности.