Последний шанс Ломаченко! Украинский гений поставил всё на кон

В ночь с 29 на 30 октября по московскому времени состоится долгожданное возвращение Василия Ломаченко в ринг. Противостоять ему будет местный проспект Джэмейн Ортис. Соперник непростой, но проходимый. Идеальный для оценки формы и дальнейших перспектив Василия.

Сейчас лёгкий вес окулировало новое поколение бойцов — Дэвин Хэйни, Джервонта Дэвис и Райан Гарсия. И где-то в стороне стоят Ломаченко с Джорджем Камбососом. Дэвис и Гарсия всячески избегают украинца, причём первый бегает от Василия около семи лет. И на это есть причины — у него «нуль» в графе поражения, впрочем, как и у Гарсии с Хэйни.

Но абсолютный чемпион Хэйни оказался посмелее и готов проверить себя против титулованного украинца. Дэвину 23 года, и он сейчас в самом прайме. Он дважды уверенно разобрал Джорджа Камбососа, который смог отобрать пояса у последнего обидчика Ломаченко Теофимо Лопеса. На этом фоне неудивительно, что глава Top Rank Боб Арум делает ставку на молодого чемпиона и местного любимчика. Будем честны, Дэвин востребованнее у американской аудитории, чем Василий.

Василий Ломаченко и Боб Арум Фото: Mikey Williams/Getty Images

Но все понимают, каким бешеным талантом обладает Лома даже в свои 34 года. Боб Арум это прекрасно осознаёт, поэтому протянул ему спасательный круг. Однако стоит учесть, что это последний жест доброй воли со стороны легендарного промоутера. Если Василий завалит тест с малоизвестным проспектом, тогда он переключит всё своё внимание на Хэйни. Потому что именно так работает бизнес. Талант должен окупаться. И в этом нет исключений, даже для Ломаченко.

Потому в случае проигрыша Ортису карьера легендарного украинца закончится. И он будет быстро забыт. Со временем его будут сравнивать с Пернеллом Уитакером — бойцом, у которого были все данные, чтобы стать лучшим в истории. Но он не смог реализовать свой потенциал на 100%. В таком случае Василий будет упоминаться как боец, который был на голову выше всех по мастерству, но не стал лучшим. Если так всё и случится, то мы станем свидетелями самой большой трагедии в истории бокса в XXI веке.