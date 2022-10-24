«Абубакар был самым буйным, Хабиб — спокойным». История дружбы Махачева и Нурмагомедовых

Завершился долгожданный турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), на котором выступил солидный российский десант. В главном событии Ислам Махачев разбил Чарльза Оливейру и забрал пояс чемпиона в лёгком весе. А из угла ему подсказывал новоиспечённый тренер – Хабиб Нурмагомедов. Этот тандем друзей с самого детства шёл вместе через все жизненные трудности и испытания. И чемпионский титул стал настоящим венцом их братской любви и дружбы.

Махачев очень рано познакомился с представителями семьи Нурмагомедовых. Первым на его жизненном пути оказался Абубакар. Мальчишки оказались в одном классе и быстро сблизились, поскольку имели общие интересы и испытывали тягу к единоборствам. А вот с Хабибом и его отцом Ислам познакомился позже. Впервые Орёл заговорил с Махачевым в зале, в который они вместе ходили заниматься. Более опытный товарищ учил молодых, подсказывал и делился маленькими хитростями. А его отец Абдулманап взял всю компанию друзей под свой присмотр.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Махачев постоянно общался с Нурмагомедовым, фактически стал ещё одним братом в этой большой семье. Он часто бывал у них дома, гуляли ребята тоже всегда вместе. Поэтому довольно часто ввязывался с ними в стычки с городскими. Сельские парни не всегда спокойно реагировали на выпады в свою сторону.

Ислам Махачев российский боец UFC «Они неспокойные были. Точнее, так — Хабиб был спокойным, а вот остальные братья чуть-чуть буйными. Но у нас в Дагестане так: если ты откуда-то приехал, то должен показать себя. То есть показать мужской характер, что ты никого не боишься, что не дашь заднюю, что можешь за себя постоять — без разницы, проиграешь или выиграешь. Кто был самым буйным? Абубакар. Он и сейчас самый буйный».

Махачев как лучший друг Хабиба просто не мог отсутствовать возле клетки во время легендарного боя Орла с Конором Макгрегором. Он прекрасно понимал, что участие в потасовке может сказаться на его дальнейшей карьере, привести к травме. Но Ислам моментально ринулся в толпу, очень хотел помочь в этой разборке: «Как вспышка. Там всё длилось 15–20 секунд. Даже подумать не успел. Я обежал ринг — есть видео, как я упал с ринга, потом поднялся — ударил Диллона Дэниса, а потом меня скрутили. У нас нет проблем ни с кем из команды Макгрегора. К его тренерам претензий нет. А вот Дэнис много чего болтал».

С огромной признательностью Ислам относится не только к братьям, но и к легендарному Абдулманапу. Именно он вырастил паренька и сделал из него настоящего чемпиона. Поэтому в порыве эмоций сразу после боя он просто не мог забыть про своего наставника. После поединка Махачев вручил пояс чемпиона Хабибу, выразив уважение ему и покойному Абдулманапу: «Он и его отец сделали меня».

Команда Хабиба и Махачева уже давно стала настоящей семьёй. И именно это является одной из главных причин успеха. Есть уверенность, что российский тандем друзей сможет удерживать пояс очень долго!