«Не получили контракт, который ожидали». Олейник покинул UFC — время ветерана ушло

Сага с уходом Алексея Олейника из UFC получила логическое завершение. 45-летний ветеран подтвердил, что официально покинул главный промоушен планеты. Когда в 2016 году Удав подписывал контракт с Даной Уайтом, это казалось большой авантюрой возрастного спортсмена. Но оказалось, что дядя Лёша в UFC получит вторую молодость и проведёт целых 17 поединков, составляя достойную конкуренцию лучшим тяжеловесам мира. Однако всё когда-нибудь заканчивается. Даже контракт с Олейником.

«В UFC больше не дерёмся. Мы не получили тот контракт, который ожидали», — рассказал Олейник ТАСС.

Из слов Удава следует, что команда Даны Уайта не была настроена на непременное увольнение ветерана. Россиянина просто не устроили условия нового соглашения: скорее всего, проблемой стал денежный вопрос. Учитывая последние результаты Олейника, ему наверняка предложили серьёзно сократить финансовые аппетиты. Ещё один вариант — что Алексею не понравился слишком короткий контракт. Он привык к стабильности, а в UFC не готовы делать долгосрочную ставку на престарелого бойца. Вот и не нашли консенсуса.

Следует признать, что, несмотря на невероятное спортивное долголетие, время Удава действительно ушло. Из пяти последних поединков Олейник победил лишь в одном: ранее подобных неудачных серий у него не было никогда. Ветеран всё хуже держит удар, а коронная борьба перестала работать против соперников, имеющих хотя бы подобие защиты в партере. Да и выносливость с годами не улучшается, даже у такого прославленного мастера, как дядя Лёша. Время подкашивает всех.

Но не будем о грустном. Хотя Олейник никогда даже не приближался к чемпионскому поясу UFС, в бойцовском мире его запомнят навсегда. Уникальная техника борьбы и редчайшие приёмы Удава нравились даже тем, кто вообще не любит смотреть на работу в партере. Да и список достижений впечатляет: чего стоят только победы в четырёх десятилетиях, попадание в топ-5 по количеству сабмишенов в истории UFC и рекорд по количеству досрочных побед среди россиян. Это внушает невероятное уважение.

А что будет с Олейником дальше? Ветеран точно не готов повесить перчатки на гвоздь: «Я зарабатываю за это хорошие деньги. Если не буду драться, я их не получу. А это большие деньги, на которые можно жить долгое время. У меня нет бизнеса или другого источника дохода. Я всю свою жизнь занимаюсь тренировками и коучингом, а семья у меня довольно большая. Мои знания о боевых искусствах — моё самое большое достояние».

Значит, Алексей однозначно переберётся в другой промоушен. Учитывая, что Удав давно и прочно обосновался в США, его кандидатурой уже наверняка интересуются Bellator и PFL. Там Олейник тоже не будет фаворитом, но даже в нынешних кондициях сможет потрепать немало середняков. Ещё один вариант — российские организации, где ветеран UFC наверняка вызовет немалый ажиотаж. Посмотрим, что решит сам дядя Лёша. Хотя ему уже пора заканчивать, мы будем рады снова видеть легенду в октагоне.