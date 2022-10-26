Хватит терпеть беспредел! Пётр Ян решил расстаться с UFC?

Прошло несколько дней с номерного турнира UFC 280, закончившийся с противоречивыми эмоциями. На одной чаше весов Ислам Махачев задушил Чарльза Оливейру, на противоположной — Петра Яна снова засудили. Из-за чего пошли первые слухи о том, что российский боец может покинуть лигу. Первым, кто вбросил это, стал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

По словам DC, причина потенциального демарша кроется в отсутствии поддержки со стороны руководства.

«Пётр Ян настолько разочарован [судейским] решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие», — сказал Кормье в программе DC & RC.

Видео доступно на канале ESPN MMA в Youtube. Права на видео принадлежат ESPN MMA

Если это правда, то UFC отхватит репутационный ущерб. Бойцы поймут, что за особым сервисом класса VIP в боевую неделю кроется потребительское отношение. То есть для руководства спортсмены не более чем расходный материал. И если они допустят уход самобытного бойца, который долгое время пребывал в топ-15 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, то грош цена такому менеджменту.

Тем более Дана Уайт решил откреститься от этого решения, заняв удобную позицию — мол, бой был близким, его можно было отдать в любую сторону и т.д… Но когда все бойцы в один голос утверждают, что Яна засудили, то невозможно пройти мимо такого гнева. Даже хейтер Петра Генри Сехудо и одиозный Диллон Дэнис заняли сторону россиянина. Однако Дана умудрился проигнорировать эту волну недовольства и всё равно поставил О’Мэлли выше Яна в рейтинге дивизиона.

Хотя UFC мог сохранить расположение Яна, сохранив за ним первую строчку. А в итоге лига показала своё истинное лицо, слив недавнего чемпиона ради очередного проспекта. Причём Яну нет ещё 30 лет, что не остановило руководство от такого циничного шага.



Эмоционально Петра можно понять — его дважды засудили в этом году. Плюс в первом бою со Стерлингом рефери увидел явный умысел в ударе с колена, потому решил дисквалифицировать его. Тем не менее, это было субъективное решение, которое могло быть иным, если бы этот бой обслуживал другой судья.

Но с другой стороны, какова выгода Яну от этого решения? В финансовом плане он, скорее всего, проиграет, в медийном — аналогично, потому что никто не продвигает своих бойцов так же мощно, как UFC. В таком случае возможен уход некоторых спонсоров, так как статус лиги имеет значение. Но куда же может податься Ян? Вариантов немного. С его статусом только зарубежные лиги подойдут. Прежде всего, это Bellator и PFL.



В промоушене Скотта Кокера есть Магомед Магомедов, с которым у россиянина давние счёты со времён АСА, когда лига называлась АСВ. А также там есть Серхио Петтис, Рауфеон Стотс, Кёдзи Хоригучи. В общем, хорошая почва для зачистки дивизиона, если Ян снова не угодит в немилость судьям. Но, как известно, в Bellator не любят российских бойцов. А с пиаром спортсменов там лютая тоска. Bellator не выделяет на это деньги.

Что касается PFL, то там $1 миллион долларов гарантирован только за победу в Гран-при. А для этого нужно провести несколько три схватки на групповой стадии и ещё столько же в плей-офф. А за последний бой с О’Мэлли Пётр заработал $270 тысяч долларов. Поэтому напрашивается вопрос: смогут ли потянуть конкуренты UFC финансовые запросы Яна?



На крайний случай можно вернуться «во вторую лигу мира» в АСА. Там никто не будет держать Петра за пацана. Да и бонусы там не меньше, а временами и в два раза больше, чем в UFC.