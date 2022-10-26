Конор — лжец! Его возвращения в UFC можно не ждать

Не проходит ни дня без того, чтобы одиозный ирландец Конор Макгрегор не выкатил в социальных сетях очередной пост о скором возвращении в UFC. Его последний бой состоялся больше года назад. Тогда в качестве соперника выступал Дастин Порье, а Ноториус не смог продержаться и раунда. Он сломал левую ногу, что надолго отправило его в лазарет. Теперь же Конор делает активные выпады в сторону других бойцов, грозится вернуться и разорвать всё и вся на своём пути. Вот только все эти разговоры – обманка, с помощью которой он пытается срубить побольше денег.
Весь год Ноториус праздно проводил своё время. Он позволял себе все удовольствия этой жизни, много ел и употреблял свой алкоголь… Но при этом остался в прекрасной форме, что наглядно демонстрируют последние фотографии бойца. Он активно посещает различные светские события, позволяет себе появляться там без майки и красоваться кубиками пресса. Складывается ощущение, что добиться такого результата без стероидов просто невозможно.
Конор Макгрегор и Мик Шумахер
Фото: Arnold Jerocki/FilmMagic
Сначала USADA официально объявила о том, что в 2022 году Конор ни разу не проходил обязательное допинг-тестирование. Затем президент UFC Дана Уайт подтвердил эту информацию, но добавил и то обстоятельство, что Макгрегор не включён в пул антидопингового тестирования США. Почему спортсмен, который реально собирается вновь выступать под знамёнами организации, не проходит соответствующий контроль – большой вопрос.
Накануне же стало известно, что Конор ради возвращения в UFC должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить минимум два отрицательных теста. Есть подозрение, что для Макгрегора эта миссия – невыполнима!
Сам Ноториус при этом громко заявляет о своей готовности вернуться в октагон. На новости об обязательном допинг-тестировании он отреагировал нарочито спокойно:
«Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов. Лёгкая работа».
Яркими возгласами Конор работает на публику, а также провоцирует борьбу за себя. Он старается вызвать интерес у боксёрских промоутеров, страстно желает получить «жирный контракт». И Макгрегор прекрасно понимает, что в UFC он уже не вернётся. Прямо сейчас для него намного выгоднее провести один поединок по правилам бокса и срубить куш, а не пахать в зале и пытаться вновь вернуться на ведущие позиции в лёгком дивизионе. А ещё нет никакой гарантии, что Ноториус не провалит допинг-тесты. Поэтому ирландец попытается выбить себе контракт с той организацией, которая закроет глаза на медицинские проверки.
- 26 октября 2022
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:27
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:30
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
08:36
-
07:24
-
00:37
-
00:21