Конор — лжец! Его возвращения в UFC можно не ждать

Не проходит ни дня без того, чтобы одиозный ирландец Конор Макгрегор не выкатил в социальных сетях очередной пост о скором возвращении в UFC. Его последний бой состоялся больше года назад. Тогда в качестве соперника выступал Дастин Порье, а Ноториус не смог продержаться и раунда. Он сломал левую ногу, что надолго отправило его в лазарет. Теперь же Конор делает активные выпады в сторону других бойцов, грозится вернуться и разорвать всё и вся на своём пути. Вот только все эти разговоры – обманка, с помощью которой он пытается срубить побольше денег.

Весь год Ноториус праздно проводил своё время. Он позволял себе все удовольствия этой жизни, много ел и употреблял свой алкоголь… Но при этом остался в прекрасной форме, что наглядно демонстрируют последние фотографии бойца. Он активно посещает различные светские события, позволяет себе появляться там без майки и красоваться кубиками пресса. Складывается ощущение, что добиться такого результата без стероидов просто невозможно.

Конор Макгрегор и Мик Шумахер Фото: Arnold Jerocki/FilmMagic

Сначала USADA официально объявила о том, что в 2022 году Конор ни разу не проходил обязательное допинг-тестирование. Затем президент UFC Дана Уайт подтвердил эту информацию, но добавил и то обстоятельство, что Макгрегор не включён в пул антидопингового тестирования США. Почему спортсмен, который реально собирается вновь выступать под знамёнами организации, не проходит соответствующий контроль – большой вопрос.

Накануне же стало известно, что Конор ради возвращения в UFC должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить минимум два отрицательных теста. Есть подозрение, что для Макгрегора эта миссия – невыполнима!

Сам Ноториус при этом громко заявляет о своей готовности вернуться в октагон. На новости об обязательном допинг-тестировании он отреагировал нарочито спокойно:

Конор Макгрегор ирландский боец UFC «Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов. Лёгкая работа».

Яркими возгласами Конор работает на публику, а также провоцирует борьбу за себя. Он старается вызвать интерес у боксёрских промоутеров, страстно желает получить «жирный контракт». И Макгрегор прекрасно понимает, что в UFC он уже не вернётся. Прямо сейчас для него намного выгоднее провести один поединок по правилам бокса и срубить куш, а не пахать в зале и пытаться вновь вернуться на ведущие позиции в лёгком дивизионе. А ещё нет никакой гарантии, что Ноториус не провалит допинг-тесты. Поэтому ирландец попытается выбить себе контракт с той организацией, которая закроет глаза на медицинские проверки.