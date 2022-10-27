Коня недостаточно, чтобы стать Хабибом. Джейк Пол улетит в нокаут от легенды UFC?

Совсем скоро скандальный Джейк Пол снова выйдет в боксёрский ринг. 30 октября блогер подерётся по правилам бокса с легендарным Андерсоном Силвой. Зрители арены в Глендейле увидят 8-раундовый поединок: 25-летняя медиазвезда попробует нокаутировать 47-летнего ветерана смешанных единоборств. Ранее Пол уже отправил спать Пола Аскрена и дважды победил Тайрона Вудли. Но есть ощущение, что с бразильским Пауком американцу придётся намного сложнее.

В преддверии боя Джейк и Андерсон приняли участие в медиадне, чтобы как следует раскрутить свой поединок и ответить на вопросы журналистов. Конечно, эпатажный Пол устроил настоящее шоу: вместо того чтобы приехать на одном из своих многочисленных элитных автомобилей, блогер прибыл к спортивной арене на коне! Многим показалось, что Джейк тем самым косплеит Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева, которые питают большую любовь к лошадям. Но Пол объяснил всё немного иначе.

Права на видео принадлежат Showtime. Посмотреть ролик можно на официальном канале Showtime в YouTube.

«Я иду на войну. Я чувствую себя воином-гладиатором, ведь в субботу будет битва. Это война, потому что против меня — один из самых крутых бойцов в мире, легенда единоборств. Это будет нелёгкий бой, поэтому я должен приехать на лошади, так как готовлюсь к битве. Я должен победить этого парня, уложить его, однако это будет непросто. Думаю, это будет самая сложная задача в моей жизни, но я её точно решу. Вам не стоит отвлекаться во время моего поединка, я вас удивлю», — заявил Пол.

Также Джейк рассказал, как профессионально относится к питанию. Кажется, он стал настоящим спортсменом: «Завтракаю омлетом с одним кусочком тоста. Иногда пропускаю обед. Я не большой любитель обедов и думаю, что это помогает мне сбросить вес.

На ужин курица с киноа, рыба, рис, чуть углеводов. У меня была реально жёсткая диета. Сейчас я вешу 195 фунтов, и многие бойцы могли бы пойти в сауну, но это убивает тебя в бою. Я, на самом деле, не особо заострял на этом внимание. Вызов такой большой, и я сосредоточен, потому что бой много значит для меня».

А вот Андерсону Силве пришлось долго объяснять, что его неправильно поняли. Недавно ветеран в интервью рассказал, что в спаррингах дважды улетал в нокаут. Но оказалось, что всё было не так: «Хотел бы прояснить две важных вещи. Во-первых, меня никогда не нокаутировали во время спаррингов. Во время интервью я просто оговорился. И тем более этого не могло случиться недавно, потому что я давал то злосчастное интервью больше месяца назад.



На самом деле, мой тренировочный лагерь был абсолютно великолепным. Я в хорошей форме и готов драться на максимуме. Меня не беспокоят травмы, с выносливостью тоже полный порядок. Я доволен своими ударами и реакцией, тренеры тоже говорят, что я должен уверенно победить. Поэтому единственный нокаут, о котором болельщики должны реально переживать — это тот, в который я собираюсь отправить Джейка Пола в субботу. Так и будет, ребята».

Впрочем, все высказывания с обеих сторон будут мало значить, когда парни выйдут в ринг. За Пола — молодость, физические кондиции и отличный удар, который опрокинул уже немало легенд смешанных единоборств. Силва может противопоставить блогеру свой невероятный опыт, классную реакцию и уникальную ударную технику. Посмотрим, кто в итоге окажется сильнее. Пока всё выглядит так, будто нас ждёт невероятный бой с закрученной интригой. Осталось лишь совсем немного подождать. Джейк и Андерсон не подведут.