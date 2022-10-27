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Василий Ломаченко и Иван Редкач: история конфликта, разборки в церкви, вражда украинских боксёров

«Вась, чё покурил? Поделись». Как Редкач стал главным врагом в жизни Ломаченко
Сергей Сорокин
Как Редкач стал главным врагом в жизни Ломаченко
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Дело даже дошло до разборок в церкви!

Василий Ломаченко за карьеру в боксе провёл огромное количество поединков. Были и сложнейшие защиты поясов, и принципиальная заруба с Теофимо Лопесом. Поэтому к постоянным стычкам и выяснениям отношений украинец давно привык. Но своего главного врага он нашёл за пределами ринга.

Оппонентом Ломаченко внезапно стал другой украинский боксёр – Иван Редкач. Эпатажный и очень яркий спортсмен всегда славился своими острыми высказываниями и комментариями в социальных сетях. В свойственной себе манере он отреагировал на то, что Ломаченко призывал людей рисовать кресты оливковым маслом на дверях. Позже самому Василию пришлось извиняться за тот пост. Редкач не сдержался и ехидно прокомментировал публикацию: «Вась, чё покурил? Поделись». Ломаченко юмор не оценил и отправил Редкача в «чёрный список».

Иван Редкач

Иван Редкач

Фото: Al Bello/Getty Images

На этом конфликт украинских боксёров не затих. Более того, осенью 2020 года он вспыхнул с новой силой. Сначала о нём практически ничего не было известно, но позже Редкач принял решение сделать его достоянием общественности.

Иван Редкач
Иван Редкач
украинский боксёр

«За две недели до его боя с Лопесом мы приехали в церковь. Иду, сыну рассказываю, что в церкви нужно вести себя тихо, не шуметь, и тут приходим — стоит Ломаченко. Увидел меня, подбегает: «Эй, Ваня, бла-бла-бла. Стой здесь, я сейчас закончу молиться и подойду к тебе». Это не работает. Отвечаю: «Хорошо, мы сейчас закончим все дела и встретимся на улице».

Он подошел ко мне и начал толкаться в церкви. Я только в церковь, а он уже подбежал. Это наша православная церковь в Лос-Анджелесе. Их здесь две. Он туда привозит иконки, подарки».

Конфликт и дальше набирал обороты. Каждую неудачу Ломаченко Редкач воспринимал с радостью, язвительно комментировал всё в социальных сетях. Напряжение становилось всё более ощутимым. Новых соперников Василия Иван называл «мешками», сомневался в профессиональных качествах самого соотечественника: «Ломаченко был открытым, общительным, а сейчас парня накрыла звёздная болезнь, и вот в бою с Лопесом его догнала карма».

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Редкачу надоело отсиживаться в социальных сетях, Иван начал идти в открытое наступление. В августе 2022 года он заявил, что рассчитывает получить бой с Ломаченко: «Я буду очень рад вернуться на ринг, и одержать победу, и завоевать титул чемпиона мира. Мне нужен бой с Ломаченко».

Иван Редкач

Иван Редкач

Фото: Steven Ryan/Getty Images

Поединок Ломаченко и Редкача совершенно точно станет грандиозным событием. Его даже не нужно дополнительно раскручивать, постоянными стычками и конфликтами в социальных сетях боксёры уже подогрели интерес до предела.

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