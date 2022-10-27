«У меня всегда были проблемы с психикой». Неистовый Фьюри подался в певцы

Совсем недавно Деонтей Уайлдер дебютировал на музыкальном поприще, сняв и выпустив свой первый клип. В октябре 2021 года он улетел в нокаут от Тайсона Фьюри и принял решение попробовать себя в новой ипостаси. А теперь по той же дорожке пошёл и сам Цыганский король. Фьюри уже блистал своими вокальными данными после поединков. Он посвящал свои песни жене и заставлял всех болельщиков подпевать. А теперь Тайсон выпустит полноценный сингл.

Цыганский король анонсировал, что немного отвлёкся от подготовки к бою с Дереком Чисорой, который запланирован на 3 декабря. Теперь Фьюри проводит много времени в студии звукозаписи, где совместно с профессионалами работает над дебютной песней. Он исполнит кавер знаменитой композиции «Sweet Caroline», которая в оригинале принадлежит Нилу Даймонду.

Тайсон Фьюри Фото: Mark Robinson/Getty Images

Фьюри и раньше увлекался музыкой, но теперь принял решение выйти на качественно новый уровень. Основной причиной этого стало желание принять участие в благотворительности. Боксёр сообщил, что выпустит сингл в декабре, а все собранные в процессе реализации средства отправит в фонд Talk Club. Эта организация занимается оказанием помощи мужчинам, которые пытаются сражаться с депрессией, а также с психическими расстройствами.

Цыганский король выбрал именно этот фонд неслучайно. С 2015 года он открыто заявляет о том, что имеет проблемы с психическим состоянием. А иногда Фьюри и вовсе приходится справляться с «демонами».

Тайсон Фьюри британский боксёр «Я всегда очень громко заявлял о своей борьбе с психическими проблемами, особенно после моего возвращения. Везде очень открыто рассказывали о моих взлетах и падениях, поэтому я изо всех сил старался продолжать говорить об этом как можно чаще, чтобы наконец-то избавиться от клейма позора».

Пока Цыганский король решил ограничиться кавером, а основной целью является благотворительность. Но таланта Фьюри должно хватить, чтобы в будущем замахнуться и на собственный музыкальный альбом.