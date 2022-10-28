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Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: прямая трансляция поединка, где и когда смотреть

Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: где и когда смотреть трансляцию боя украинской звезды
Сергей Сорокин
Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис
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Дата и время боя

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксёрский вечер, который организует промоутерская компания Top Rank. Особое внимание привлекает к себе главный поединок. После долгого перерыва в ринг возвращается украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO). Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound попытается одержать очередную победу в бою с американцем Джэмейном Ортисом. Тот подходит к поединку с внушительной статистикой – 16-0-1, 8 KO.

Последний бой Ломаченко состоялся 11 декабря 2021 года. Василий победил судейским решением экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO) из Ганы. Ортис в последний раз выходил в ринг 21 мая 2022 года. Он бился с соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO). Джэмейн добыл победу единогласным судейским вердиктом.

Прямая трансляция боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. В России официальной трансляции не будет. Начало боя — приблизительно в 5:00 мск.

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Слова боксёров перед поединком

Ломаченко перед боем рассказал о подготовке, а также объяснил своё решение биться именно с Ортисом.

«Это молодой и амбициозный боец, непобеждённый. И у него хороший боксёрский арсенал. У меня, в принципе, особо вариантов и не было, поскольку по понятным причинам я долгое время не выступал.

Я не мог после перерыва выходить сразу же на топовых бойцов. В этом не было смысла. Итак, мне предложили двух возможных претендентов, и я выбрал Ортиса, поскольку он не имеет поражений.

Да, конечно, я корректирую подготовку. Потому что годы лишь прибавляются, они не могут повернуть обратно. И, без сомнений, я чувствую, что мне нужно больше времени на восстановление, чем раньше. Раньше я был способен восстановиться за полдня, теперь же мне требуется целый день. Иногда мы снижаем нагрузки и тратим это время на отдых», – сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

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